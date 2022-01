Legătura ascunsă dintre Liviu Dragnea și o concurentă de la MasterChef, vedeta din ”valiza Tel Drum”

Oana Ioniță, concurenta care și-a făcut apariția la MasterChef, unde a reușit să și pună mâna pe un șorț, are un trecut ceva mai ascuns de ochii publicului. Printre anturajele acesteia se află atât Liviu Dragnea, cât și Nuțu Cămătaru.

Actrița a fost însoțită la emisiunea culinară de către sora ei, Elena Ioniță, care a concurat la rândul ei, însă fără succes.

Rețeta pe care a prezentat-o juraților a fost rață cu dovleac și prune picant, descrisă ca fiind acceptabilă, de către Chef Foa, Chef Joseph Hadad și Chef Radu Dumitrescu.

Oana Ioniță și implicarea în dosarul Tel Drum

Legătura dintre Oana Ioniță, fostă actriță în telenovela ”Inimă de țigan”, și controversatul politician Liviu Dragnea a fost înfăptuită prin relația de amiciție dintre soțul ei, afaceristul Dan Neagoe, și fostul șef al Camerei Deputaților.

Dragnea și Neagoe, cunoscut și sub porecla de ”Regele Oțelului”, au fost colegi de facultate, iar cel din urmă a ajuns un om de bază al fostului lider PSD.

Actrița a devenit apoi una dintre apropiatele Nicoletei Pene, contabila de la Tel Drum, iar directorul companiei, Petre Pitiș, i-a fost naș de cununie.

Actrița a avut o relație inclusiv cu Alex Nedelcu, de la Exatlon

Oana Ioniță a încheiat relația cu milionarul Dan Neagoe în anul 2019. Cei doi aveau relația foarte șubredă, după un divorț anunțat de actriță cu un an înainte, dar care a fost retras la scurt timp.

După relația cu Neagoe, aceasta s-a îndrăgostit de Alex Nedelcu, fostul concurent de la Exatlon. Din motive pe care nu le-au dezvăluit public, cei doi au pus punct relației.

Alex Nedelcu a făcut parte din echipa Războinicilor în emisiunea de pe Kanal D.

Oana Ioniță, prietenie la cataramă cu Nuțu Cămătaru

Actrița a fost și o prietenă foarte apropiată a lui Nuțu Cămătaru, fiind aproape chiar să îi devină cumnată.

“Timp de vreo șase luni, de câte ori mergeam cu sora mea și cu prietenele mele la Calypso, îmi trimitea cartea lui de vizită pe care eu n-o acceptam. După un timp, am acceptat să stăm de vorba și mi s-a părut cu totul diferit de ce impresie îmi făcusem despre el. În scurt timp, am devenit foarte buni prieteni. M-a respectat și mi-a câștigat încrederea.

Mi-am dat seama că este un om deosebit, nicidecum periculos, așa cum spuneau ceilalți. Eu eram virgină atunci și nu se punea problema unei relații amoroase. Între timp, mi-a cunoscut și părinții și am avut acordul lor să ies cu el. (…) Primă noapte de dragoste am petrecut-o într-un decor superb, la Valencia”, povestea Elena Ioniță pentru Libertatea.