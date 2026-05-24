Regizorul Cristian Mungiu a câștigat pentru a doua oară la Festivalul de Film de la Cannes. Premiul i-a fost acordat pentru pelicula „Fjord”. Duminică seara, actrița Lia Bugnar a avut o primă reacție publică după această reușită.

Prin intermediul unei , Lia Bugnar și-a exprimat admirația față de Cristian Mungiu . Reacția actriței a venit după noua victorie obținută de regizor la Cannes.

„A luat Cristian Mungiu din nou Palme D’Or. Partea amuzantă e că la noi deja filmul a fost desființat de criticii de film, ca mai toate filmele lui. Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu. Ador acest regizor care-și vede de treaba lui, nu se amestecă în meschinăriile si bisericuțele de aici, ba chiar le respinge fără drept de apel.

Un om de-o bună creștere si delicatețe ieșite din comun. Și tobă de cultură. Uneori lucrurile se mai așează și în ordinea firească și asta îmi dă speranță. Toată admirația pentru acest artist care merge cu încăpățânare pe drumul lui, exact ca ursul, în timp ce latră câinii”, a transmis actrița.