B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Lia Bugnar, reacție după ce regizorul Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or la Cannes cu „Fjord”: „Dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”

Lia Bugnar, reacție după ce regizorul Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or la Cannes cu „Fjord”: „Dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”

Ana Beatrice
24 mai 2026, 19:25
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Lia Bugnar, reacție după ce regizorul Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or la Cannes cu „Fjord”: „Dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”
Sursă Foto: Facebook - Lia Bugnar
Cuprins
  1. Ce spune Lia Bugnar despre noul succes al lui Cristian Mungiu
  2. Cum a intrat Cristian Mungiu în istoria Festivalului de la Cannes
Regizorul Cristian Mungiu a câștigat pentru a doua oară prestigiosul trofeu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes. Premiul i-a fost acordat pentru pelicula „Fjord”. Duminică seara, actrița Lia Bugnar a avut o  primă reacție publică după această reușită.

Ce spune Lia Bugnar despre noul succes al lui Cristian Mungiu

Prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, Lia Bugnar și-a exprimat admirația față de Cristian Mungiu. Reacția actriței a venit după noua victorie obținută de regizor la Cannes.
„A luat Cristian Mungiu din nou Palme D’Or. Partea amuzantă e că la noi deja filmul a fost desființat de criticii de film, ca mai toate filmele lui. Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu. Ador acest regizor care-și vede de treaba lui, nu se amestecă în meschinăriile si bisericuțele de aici, ba chiar le respinge fără drept de apel.
Un om de-o bună creștere si delicatețe ieșite din comun. Și tobă de cultură. Uneori lucrurile se mai așează și în ordinea firească și asta îmi dă speranță. Toată admirația pentru acest artist care merge cu încăpățânare pe drumul lui, exact ca ursul, în timp ce latră câinii”, a transmis actrița.

Cum a intrat Cristian Mungiu în istoria Festivalului de la Cannes

O nouă victorie importantă pentru cinematografia românească a fost obținută de Cristian Mungiu, după ce filmul „Fjord” a câștigat Palme d’Or, cel mai prestigios premiu al Festivalului de Film de la Cannes. Pelicula îl are în rol principal pe Sebastian Stan și marchează o nouă reușită majoră în cariera regizorului.

Prin acest trofeu, Cristian Mungiu a intrat într-un club extrem de restrâns, devenind al zecelea regizor din istorie care primește de două ori Palme d’Or.

După succesul răsunător al filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regizorul revine cu o poveste intensă și dramatică, plasată în peisajele reci ale Norvegiei. „Fjord”, cel de-al șaptelea lungmetraj al său, urmărește drama unor părinți interpretați de Sebastian Stan și Renate Reinsve, aflați într-o luptă tensionată cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.

Tags:
Citește și...
Pescobar, reacție după închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”
Monden
Pescobar, reacție după închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”
Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
Monden
Lovitură pentru Pescobar! Restaurantul din Londra ar fi fost închis pentru neplata chiriei
Alex Dobrescu, primele declarații din penitenciar. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran: „A venit aproape săptămânal la vizită”
Monden
Alex Dobrescu, primele declarații din penitenciar. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran: „A venit aproape săptămânal la vizită”
Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții
Monden
Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții
Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
Monden
Elwira Petre, mesaj sincer despre presiunea de a fi mereu puternică. Soția lui Mihai Petre a vorbit despre sensibilitate
Donald Trump a scăpat de un critic incomod. Emisiunea „Late Show” cu Stephen Colbert a ajuns la final
Monden
Donald Trump a scăpat de un critic incomod. Emisiunea „Late Show” cu Stephen Colbert a ajuns la final
Rareș Cojoc, dezvăluiri neașteptate despre banii din dans. Cât câștigă, de fapt, un campion mondial
Monden
Rareș Cojoc, dezvăluiri neașteptate despre banii din dans. Cât câștigă, de fapt, un campion mondial
Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire
Monden
Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire
Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
Monden
Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
Monden
Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
Ultima oră
20:30 - Ilie Bolojan pune presiune pe autoritățile locale. Situația celor 5.300 de proiecte PNRR trebuie raportată urgent până marți
20:02 - Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
18:49 - Tánczos Barna, atac dur la adresa AUR: „Are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influența rusă în politica românească”
18:28 - Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul
18:13 - 23 mai, Ziua Europeană Împotriva Obezității. Avertismentul medicilor despre efectele grave ale excesului de greutate asupra sănătății
17:26 - A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
17:06 - Hubert Thuma, mesaj cu săgeți către Ilie Bolojan la aniversarea PNL: „Principiile rămân. Oamenii se schimbă”
16:33 - Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător de la Celta Vigo. Sezon impresionant pentru portarul român în La Liga (FOTO)
15:56 - Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
15:22 - (VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului