Liana Stanciu, despre fiica ei Teodora, la 16 ani de când a învins lupta cu cancerul: „Sper să nu îşi piardă această bunătate şi nevoia de a îi ajuta pe ceilalţi”

În urmă cu 16 ani, fiica Lianei Stanciu și a lui Miță de la Bere Gratis ducea o luptă grea cu cancerul, pe care a și câștigat-o în cele din urmă.

Teodora este acum o adolescentă frumoasă și sănătoasă, în vârstă de 17 ani, care își uimește părinții cu bunătatea ei și cu generozitatea vizavi de alți oameni.

Teodora, la 16 de când a învins cancerul

În anul 2007, Liana Stanciu şi solistul trupei Bere Gratis, Mihai (Mitză) Georgescu, aflau îngroziţi că fetiţa lor în vârstă . Cei doi trebuiau să ajungă cu cea mică în Austria, la tratament, iar pentru ca acest lucru să se întâmple a fost inițiată o campanie de autorare, la care au contribuit cu diverse sume multe dintre vedetele autohtone.

Totul s-a terminat cu bine și Teodora a reușit să învingă boala.

Întrebată ce o surprinde cel mai mult la fiica ei adolescentă, Liana Stanciu susține că își adoră copilul și speră ca Teodora să nu-și piardă niciodată bunătatea.

„Nu este despre ce vreau eu, e despre ce vrea ea şi despre cum reuşeşte să o cizeleze societatea. Mă surprinde în fiecare zi cu lucrurile bune pe care le găseşte chiar şi în oamenii care, poate, nu au gânduri bune.

Întotdeauna găseşte o scuză când cineva e neplăcut, are câte o vorbă bună pentru cineva care a trecut printr-o situaţie neplăcută… Sper să nu îşi piardă această bunătate şi nevoia de a îi ajuta pe ceilalţi. În rest, îmi doresc să fie fericită”, a declarat Liana Stanciu, potrivit .

Liana Stanciu nu vrea să intervină în viitorul fiicei sale

Liana Stanciu nu își dorește să intervină în viitorul Teodorei și o lasă să-și ia singură deciziile. „Nu pot şi nici nu vreau să fac astfel de exerciţii. Îl las pe Dumnezeu să decidă. Cred cu tărie că dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă îi spui despre ce ai face tu în viitor”, a mai spus Liana.

În urmă cu un an, Liana Stanciu a povestit despre cum e viața ei cu o adolescentă acasă. „Ne certăm, ne împăcăm, ne iubim, ne certăm iar, ne strigăm: Nu te mai suport!, Ba eu!, după care ne luăm în braţe: Am greşit! Am spus o prostie!, Şi eu! Te iubesc!, Şi eu! Pa!. Teodora e mare acum şi are propriile-i păreri.

Citeşte, se informează, e într-o gaşcă de copii care cred că România trebuie schimbată din interior. Face engleză la nivel de excelenţă, la 16 ani dă nivelul Advanced. Mai face şi spaniolă, şi un pic de franceză. Probabil că o să meargă pe limbi străine, ca mine, eu fiind de principiul că orice meserie de pe lumea asta ai face, te ajută imens să ştii şi limbi străine”, a declarat Liana Stanciu.

Teodora se face tot mai frumoasă, pe timp ce trece. După părul lung și blond şi trăsăturile chipului, e clar că o moşteneşte pe mama sa.

Crescută într-un mediu muzical, cu oameni frumoşi şi interesanţi, fiica Lianei Stanciu are toate şansele să se dezvolte într-unul dintre domeniile în care performează părinţii săi. Cu toate acestea, se pare că de partea de producție, și nu de creație.

„Teodora cântă, dar după ce a văzut cât de greu i-a fost tatălui ei în ultimii doi ani, nu cred că mai e atât de setată să cânte. Mai degrabă ar vrea să facă producţie muzicală’, a mai precizat Liana Stanciu despre fiica ei.