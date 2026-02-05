B1 Inregistrari!
Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 11:16
Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
Lidia Buble: „De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt și cum m-a creat Dumnezeu”. Sursa foto: Lidia Buble / Instagram

Lidia Buble a vorbit despre stilul său echilibrat de viață, dar și despre cum a învățat să se iubească așa cum este, dincolo de standarde, presiuni și bullying.

Lidia Buble: Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un „as în mânecă”, pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale. (…)

Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește”, a explicat Lidia Buble, pentru VIVA!.

Artista a mai susținut că are mici plăceri culinare ”vinovate”, dar nu face excese.

Lidia Buble: De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt

Întrebată cât i-a luat până să se elibereze de complexe sau de insecurități privind aspectul fizic, Lidia Buble a răspuns: „De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt și cum m-a creat Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta a făcut diferența – poți să fii frumoasă, dar dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt. La debutul în muzică, m-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși”.

