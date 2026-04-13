Lidia Buble și Răzvan Simion au trecut de la o despărțire elegantă în 2020 la un proces tensionat pentru sume mari de bani. Deși părea că au rămas în relații bune, cei doi își dispută acum în instanță încasările.

De ce au ajuns la tribunal Lidia Buble și Răzvan Simion

Artista a decis să dea în judecată atât pe fostul ei iubit, cât și firma acestuia. Ea cere explicații despre modul în care acesta a gestionat contractele ei de imagine și publicitate în anii de relație.

Avocatul susține că Lidia a prestat serviciile, dar nu a văzut niciodată documentele originale sau banii cuveniți.

„Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică”, a declarat avocatul Lidiei Buble pentru .

Cum se apără prezentatorul

Prezentatorul TV neagă acuzațiile și afirmă că artista și-a încasat singură banii prin propria societate comercială. El a depus la dosar mai multe anexe și contracte de coproducție pentru a demonstra că plățile au fost directe.

Totodată, acesta invocă faptul că a plătit cheltuieli uriașe pentru artistă, inclusiv facturi de telefonie mobilă de mii de euro din străinătate.

„Reprezentantul pârâților, având cuvântul în replică, menționează că nu există o fișă de calcul pe fiecare producție artistică, fiind făcut un calcul și o centralizare a cheltuielilor. Mai arată că există pe aceste facturi justificative numele reclamantei deci, se pot lua în considerare și acestea. La interpelarea Tribunalului arată că nu se referă doar la cele depuse la acest termen ci și la cheltuieli cu telefonia mobilă spre exemplu (facturi de 5.000 de euro pentru convorbiri în străinătate, efectuate de reclamantă). Precizează că față de cuantumul acestor cheltuieli trebuie ținut cont de acestea”, a explicat avocatul lui Răzvan Simion.

Care este decizia instanței

Instanța așteaptă acum rezultatele finale ale expertizei pentru a vedea exact unde au ajuns banii din contractele cu firme mari precum Disney sau H&M.

Răzvan Simion a încercat să secretizeze dosarul pentru a-și proteja viața privată, însă cererea sa nu a fost acceptată în totalitate. Următorul termen de judecată este fixat abia pentru toamna acestui an, pe data de 8 septembrie 2026.

„Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi atunci pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie”, a declarat avocatul Lidiei Buble.