Lili Sandu, pregătită pentru al doilea copil: „Doctorul meu ginecolog spune că nu a văzut nici la femei de 30 de ani așa hormoni”

Lili Sandu mărturisește că își dorește cu ardoare al doilea copil și că ea și au discuții constante despre acest subiect.

Ambii sunt singuri la părinți, iar această dorință reflectă și nevoia de a oferi un frățior sau o surioară fiului lor, Thomas Jay Cristian, care are trei ani, relatează .

Vezi această postare pe Instagram

„Nu sunt genul care să facă un copil și după 3 luni să-l las cu bona”

Deși deschisă la ideea de a deveni mamă din nou, împărtășește că primul an de maternitate a fost destul de dificil pentru ea.

„Cu sarcina în sine am avut ceva probleme și am fost afectată emoțional de faptul că s-a lăsat un pic așteptat Thomas. (…) Pur și simplu lăsăm în voia sorții. Și a fost destul de dificil primul an de maternitate pentru mine. Am vorbit despre asta”, a mai declarat Lili Sandu, în exclusivitate la .

Totodată, Lili Sandu subliniază importanța dedicării timpului și atenției pentru copii și exprimă preocupări privind posibilitatea unei vieți personale active și solicitante.

„Nu sunt genul care să facă un copil și după 3 luni să-l las cu bona. Un an de zile cel puțin am dispărut. Mă dedic, așa sunt eu creată. Dar cât am? 44. Ce are dacă intrăm în cartea recordurilor la 50 și născut natural?” a mai declarat Lili Sandu, pentru sursa citată.

„Doctorul meu ginecolog spune că nu a văzut nici la femei de 30 de ani așa hormoni”

se simte sănătoasă și menționează că analizele sale periodice arată o stare bună de sănătate.

„Nu știi niciodată viața. Eu mă simt bine, sunt sănătoasă, îmi fac analizele periodic. Doctorul meu ginecolog spune că nu a văzut nici la femei de 30 de ani așa hormoni.

Alimentația celor 7 ani m-a ajutat foarte mult. Mi-aș dori să mai existe cineva, un frățior sau o surioară pentru Thomas, pentru că s-ar avea. Dacă nu există e perfect și așa. El face cât 100 de băieți și 100 de fete, nu e nicio problemă”, a mai declarat .