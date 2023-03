Liviu Teodorescu și soția sa, Iulia, au aflat sexul bebelușului / Ce nume au ales cei doi

Liviu Teodorescu se poate declara un bărbat împlinit. Artistul s-a căsătorit cu iubita lui după zece ani de relație, iar în urmă cu câteva zile au anunțat că vor deveni părinți pentru prima oară.

Artistul a primit vestea într-un mod special, iar recent a transmis că va avea o fetiță. Mai mult, cântărețul a dezvăluit și numele bebelușului.

Liviu Teodorescu a aflat sexul copilului

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Liviu Teodorescu soției sale. De asemenea, artistul a dezvăluit ce nume va primit fiica lor. Actorul din serialul Pariu cu viața este nerăbdător să își strângă fiica în brațe.

În urmă cu câteva zile, artistul a anunțat pe rețelele de socializare că va deveni tată pentru prima oară. Soția lui, Iulia, este însărcinată în 5 luni și naște în luna iulie. Recent, Liviu Teodorescu a anunțat că el și sotia lui vor avea o fetiță și deja au ales numele micuței.

„Avem fată. În iulie (n.r.- urmează să se nască), o să fie Rac, ca mine. Eu sunt născut pe 12, sper să nu îmi fure și ziua de naștere, să mai am și eu ceva în viața asta! Iulia este însărcinată în 5 luni. Sunt convins că și atunci când o să iasă, când o să fie pe bune, o să fie copleșitor”, a dezvăluit Liviu Teodorescu în emisiunea lui Cătălin Măruță, scrie .

Liviu Teodorescu a dezvăluit numele bebelușului

Artistul a dezvăluit și numele fiicei sale. Liviu Teodorescu și Iulia au decis ca fiica lor să poarte numele Ecaterina, același nume pe care l-a avut si bunica tinerei. De asemenea, artistul a dezvăluit că soția sa a avut stări de greață la începutul sarcinii, dar acum se simte bine.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta ad-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, a mai spus Liviu Teodorescu.