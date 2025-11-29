B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un mesaj care îi vizează pe toți bărbații. Ce le cere să evite cu orice preț

Ana Beatrice
29 nov. 2025, 23:34
Sursa Foto: Facebook -Varciu Liviu
  1. Ce sfat neașteptat le dă Liviu Vârciu bărbaților
  2. De ce vrea Liviu Vârciu să adopte un copil

Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un sfat savuros. Actorul, cunoscut pentru farmecul și umorul său, le transmite bărbaților căsătoriți sau aflați într-o relație un mesaj plin de haz. Dincolo de glumă stă însă un adevăr clar. Iată ce îi îndeamnă să facă!

Ce sfat neașteptat le dă Liviu Vârciu bărbaților

O poveste de iubire de peste opt ani îl leagă pe Liviu Vârciu de Anda Călin. Aceasta i-a devenit soție și i-a dăruit doi copii adorabili, pe Anastasia și Matei. În plus, artistul este tată și pentru Carmina, fiica sa dintr-o relație anterioară, de care este la fel de apropiat.

Recent, vedeta a împărtășit pe internet o întâmplare din viața de zi cu zi, una care l-a făcut să tragă o concluzie amuzantă, dar cât se poate de clară. Pornind de la această experiență, el a decis să le ofere bărbaților un sfat sincer.

Actorul povestește că mersul la cumpărături cu soția poate deveni o adevărată aventură, cu schimbări bruște de planuri și decizii luate pe moment. Ceea ce ar trebui să fie o simplă achiziție se transformă rapid într-un întreg carusel de opțiuni noi. Din acest motiv, el îi avertizează pe bărbați să fie atenți atunci când pornesc la shopping în cuplu.

„Știți momentul acela, când mergi să cumperi canapea și de fapt iei masă și după ce iei masă, iei scaune? Vă dau un sfat: nu veniți cu soția niciodată! Fii bărbat și cumpără ce vrei tu, când vrei tu! Eu am venit să îmi iau canapea și ea vrea masă. Și după vrea scaune. Am stabilit să luăm masă, dar eu nu eram acolo”, a spus Liviu Vârciu pe pagina sa de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Liviu Varciu (@liviu_varciu)

De ce vrea Liviu Vârciu să adopte un copil

Liviu Vârciu vrea să adopte un copil, după ce soția lui, Anda Călin, a spus că nu mai dorește o nouă sarcină. În cadrul unei emisiuni TV, artistul a recunoscut deschis că se gândește la posibilitatea adopției.

„Eu îmi doresc, ea nu mai vrea. I-am zis: «Dacă-l aduc acasă, e ok?» A zis că nici asta nu e ok. «Dacă-l înfiem, e ok?» Am luat în calcul să înfiez, doar că nu știm exact cum sunt cu legile”, a precizat acesta.

