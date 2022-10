Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu rupe tăcerea! Bărbatul vorbește deschis despre relația cu Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După mai multe încercări eșuate, prezentatoarea și-a găsit liniștea interioară și este fericită alături de alesul ei. Cei doi au făcut deja o logodnă la biserică și urmează în curând cununia civilă și nunta.

Adriana Bahmuțeanu fericită ca niciodată

Adriana și iubitul său, George, au făcut deja primul pas în ceea ce privește relația lor, pe care au oficializat-o în fața lui Dumnezeu, jurându-și iubire veșnică. Cei doi s-au logodit la biserică, iar acum își doresc o petrecere pe cinste, alături de prieteni dragi, cu muzică bună, care să îi țină pe ritmul de dans până în zori de zi, notează spynews.ro.

„Domnul Prigoană nu are nici o problemă, de ce ar avea o problemă? Tot respectul pentru domnul Prigoană, eu doresc binele la toată lumea! Viața e scurtă, am niște prieteni care tocmai am aflat că au decedat, oameni de vârsta mea.

Nu mai e loc de resentimente, trebuie să fie loc numai de bine! Să ne bucurăm de viață, să ne iubim! !”, i-a transmis George Restivan lui Silviu Prigoană, citat de

Bat clopote de nuntă în familia Adrianei Bahmuțeanu care se pregătește de o petrecere mare alături de George, logodnicul ei. Din spusele acesteia, evenimentul va avea loc în România, alături de prieteni, toate detaliile nefiind încă puse la punct.

Vezi această postare pe Instagram

Adriana Bahmuţeanu, scandal cu fostul iubit

Adriana Bahmuţeanu şi Nikos Papadopoulos au format o bună perioadă un cuplu, iar mulţi îi vedeau pe cei doi în faţa altarului. Relaţia lor s-a terminat, iar de atunci bruneta mărturiseşte că trăieşte un adevărat coşmar, potrivit .