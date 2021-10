Lora s-a dat singură de gol: motivul pentru care a divorţat de Dan Badea

Lora și Dan Badea au trăit împreună o poveste de dragoste. Însă, aceasta s-a terminat. Tinerii au divorțat.

Lora nu mai poate să tacă

Lora și Dan Badea au fost căsătoriți doi ani, dar nu au reușit să construiască o relație trainică. Artista a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima dată de ce a eșuat căsnicia lor.

Deși oficial a durat doi ani, în realitate, cei doi s-au simțit în rol de soț și soție doar un an. Lora recunoaște că a fost foarte ocupată și implicată în proiectele pe ca le desfășura și nu prea avea timp liber.

„Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a spus Lora, în cadrul unui interviu.

Perioada respectivă a fost extrem de aglomerată. Vedeta participa la „Next Star”, unde petrecea câte 14-15 ore pe zi. Acesta experiență a epuizat-o și nu îi mai aducea satisfacție.

Lora, îndrăgostită sau nu

Acum, cei doi s-au împăcat și au început să-și construiască viața separat. Lora spune că nu este vinovată, totul s-a întâmplat din cauza vieții care așa a dus lucrurile. Arista a simțit, la un moment dat, că nu mai are inimă în piept, că nu mai bate.

Momentan, Lora e fericită cu Ionuț Ghenu. Managerul interpretei i-a furat inima și o iubește necondiționat.