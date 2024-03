Loredana Chivu, clipe de coșmar după ce fostul iubit s-a prezentat cu executorii la ușa ei: „Au intrat cu forța, spunând că trebuie să îmi ia mai multe obiecte din casă”

tumultoasă din cauza fostului ei iubit. După ce a decis să încheie relația de peste trei ani, blondina dezvăluie că traversează momente dificile, trăind într-o adevărată atmosferă de teroare.

Loredana Chivu, terorizată de fostul iubit

Blondina a dezvăluit că a fost luată prin surprindere de momentul în care ușa apartamentului său din Pipera a fost forțată și deschisă. Executorul judecătoresc s-a prezentat la locuința sa, fiind însoțit de forțele de ordine ale jandarmeriei. Această scenă a fost înregistrată într-un material video. Într-un interviu televizat ulterior, tânăra blondă a împărtășit că se confruntă cu o traumă puternică din cauza fostului său iubit. Acest incident reprezintă a doua oară când autoritățile au intervenit pentru din posesia sa. Prima intervenție a avut loc acum o săptămână, atunci când obiecte au fost confiscate din locuința mamei sale, situată în Lungulețu, județul Dâmbovița, potrivit .

„M-am trezit cu acești oameni la mine la ușă. Au spart ușa, de fapt, au intrat cu forța, spunând că trebuie să îmi ia mai multe obiecte din casă, mai multe însemnând toate dacă se poate. Trei canapele, două paturi, patru televizoare, un frigider. Asta pentru suma de 690 de milioane vechi. S-au ridicat bunuri cam în valoarea asta de la mama de acasă, două televizoare, niște geci de blană, niște ursuleți. Sunt sătulă de el, m-am săturat să trăiesc în teroare și în tot ceea ce îmi face doar pentru răzbunarea lui doar pentru că el m-a bătut, el m-a amenințat cu moartea.

El a creat toate situațiile astea și tot el se răzbună. Am aflat și eu ulterior, după ce mi s-a întâmplat în Columbia, am aflat ce caracter are această tentativă de bărbat, pentru că el nu e bărbat. Mi-e pur și simplu rușine de tot ceea ce trăiesc și de tot ceea ce mi se întâmplă și simt că mă sufoc și nu știu cum să dau înainte”, a spus Loredana Chivu.