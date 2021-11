Loredana dezvăluie secretele transformării sale fizice: „E o muncă grea să arăți bine”

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate interprete din România. Vedeta se bucură de succesul pe scenă și nu încetează să încingă spiritele pe rețelele de socializare.

Câte intervenții estetice a suferit Loredana

Loredana Groza nu vrea să recunoască că a avut intervenții chirurgicale. Artista insistă pe ideea că dotările îi aparțin și etalează formele de fiecare dată când are ocazie.

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine”, spune Loredana, citată de click.

Loredana, criticată și descurajată

Loredana frecventează sala de sport și investește mult timp în exerciții fizice. Vedeta are grijă deosebită de aspectul fizic și nu neglijează antrenamentele personale. Ipostazele interpretei sunt admirate de unii și criticate de alții. Urmăritorii îi pun inimioare, dar și nu se abțin să o critice. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Loredana Groza are 51 de ani. Vedeta este obișnuită să posteze imagini provocatoare și să stârnească reacții în mediul online. Momentan, aceasta face parte din juriul emisiunii X Factor.