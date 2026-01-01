Pentru Loredana, începutul de an aduce un eveniment dramatic: decesul tatăl ei. Tatăl artistei a trecut în neființă, după trei luni petrecute în spital. Cântăreața a trimis un mesaj sfâșietor despre viața și decesul părintelui ei, unul dintre stâlpii care au ajutat-o să devină persoana de astăzi, artista iubită de o țară întreagă.

Ce spune Loredana despre copilăria trăită de tatăl ei

După moartea tatălui ei, Loredana a făcut o postare de-a dreptul emoționantă pe pagina sa de Instagram. Alături de mai multe poze cu părintele său, artista a scris un mesaj despre viața și munca lui Vasile Groza, precum și despre calitățile sale de tată. Loredana a lăudat determinarea și pasiunea pe care tatăl ei a avut-o pentru scris, pasiune care l-a făcut membru al Uniunii Scriitorilor din România,

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată, pentru că părinții nu mor niciodată..

Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare.

Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui, Lori și Cristi, și pe cei doi nepoți, Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nicio șansă… de tată de la niciun an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți..

Visul lui a fost să scrie… chiar dacă, pentru a supraviețui, a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie..

Dar în fiecare zi și-a urmat destinul.. a scris..

Pentru că s-a născut poet… natural, autodidact…

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România”, a scris pe Instagram.

Cum l-a descris Loredana pe tatăl ei

În continuarea mesajului ei de rămas bun, Loredana a vorbit despre rolul pe care l-a jucat tatăl ei în succesul pe care l-a atins în carieră. Potrivit vedetei, Vasile Groza a fost primul care a crezut în calitățile și capacitățile artistei de a atinge performanța în muzică. A fost dincolo de un tată și un bunic implicat, un prieten de nădejde, un „erou” pentru familia sa.

„Sunt mândră de tine, TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat.

Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou!

Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!

Nu vreau să-ți spun adio, dragă TATA, niciodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață..

Tu pentru mine ești nemuritor!

Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine”, a mai scris vedeta.

Când va avea loc ceremonia de rămas bun

Loredana și-a încheiat mesajul cu detalii privind ceremonia de rămas bun a tatălui ei. Aceasta va avea loc vineri, pe 2 ianuarie, începând cu ora 11.00, la Cimitirul Bellu.