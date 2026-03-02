B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”

Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 12:32
Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”
Sursa Foto: Facebook/ Loredana Groza
Cuprins
  1. Loredana: Am un spirit rebel de când mă știu
  2. Ce spune Loredana despre prieteniile din showbiz

Loredana Groza a povestit cum a reușit să revoluționeze muzica românească prin spiritul ei rebel, dar și cum au evoluat prieteniile sale în showbiz.

Loredana: Am un spirit rebel de când mă știu

Loredana a spus că a făcut multe schimbări în muzică și multe colaborări dintre cele mai diverse, de la cele cu rapperi la cele cu maneliști, și chiar dacă la început a fost controversată și lumea a criticat-o, până la urmă mulți s-au luat după ea.

„Nu e dorința de a sparge tipare, este spiritul meu de rebelă, pe care l-am de când mă știu, și cu care au luptat și părinții mei să-l domolească, a luptat și televiziunea română comunistă, au luptat foarte mult și n-au reușit să îmi distrugă această rebeliune pe care o am în sânge. Da, îmi place să ies din cutie, îmi place să ies din tipare pentru că mi se pare că lumea trăiește prea mult într-un formalism și în niște canoane care, cumva, nu ne ajută să evoluăm ca oameni și cred că muzica e dincolo de aceste tipare, de aceste canoane, de aceste dogme, și oamenii care au prejudecăți cu siguranță nu pot crea nimic cu adevărat în viață.

Doar oamenii care au curajul să își depășească aceste restricții pe care societatea le impune cu forța sau mai puțin vizibil reușesc să spună ceva și să facă o schimbare. Și cred că eu cu chestiile astea întotdeauna am făcut vâlvă și lumea a comentat, unii s-au șocat, alții au fost extrem de exaltați, dar ceea ce contează e că am creat trenduri și că, după aia, chiar dacă la început au comentat că „vai, ce alegere neașteptată, cum de face?”, toată lumea a făcut lucrul ăsta după mine. Au cântat cu rapperi, au cântat cu… mi se pare că sună ciudat maneliști, cu artiști din zona muzicii de petrecere, ca să zic așa, party music”, a explicat Loredana, pentru VIVA!.

Ce spune Loredana despre prieteniile din showbiz

Artista a mai spus că în showbiz, la fel ca în viață în general, prieteniile se cern ca prin sită și ajungi să mai ai doar câțiva oameni în jurul tău, dar aceia buni.

„În general, nu știu dacă în showbiz, în viață dacă există prietenii adevărate, pentru că nu poți să combini showbizul, să-l separi de viață. Este viața mea și trăiesc în această viață de când mă știu. Deci se confundă cumva, nu se mai poate separa. Nu știu dacă am foarte mulți prieteni. Uneori, credeam că am foarte mulți prieteni, dar, într-adevăr, ei se cern, ca prin sită, știi? Rămân doar puțini, dar buni. Și cred că investim din ce în ce mai puțin în prietenie odată ce trecem prin niște experiențe care uneori pot fi traumatizante.

Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru, că trebuie să devii grumpy, că trebuie să devii inert la oamenii din jurul tău. Întotdeauna ai o posibilitate să găsești un om care să-ți apară, poate, târziu în viață și să fie cu adevărat prietenul pe care-l așteptai. Orice e posibil, dar cred foarte mult în prieteniile din copilărie, care sunt necondiționate și sunt sincere, sunt pure”, a mai afirmat Loredana.

Cântăreața a spus în final că are și acum prieteni din copilărie: „Cred foarte mult că nu trebuie să ai mulți prieteni, dar trebuie să știi că întotdeauna, dacă suni la orice oră, din zi și din noapte, pe cineva, e acolo și-ți va răspunde”.

Tags:
Citește și...
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Monden
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
Monden
Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)
Monden
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Monden
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Eliminare surpriză la Survivor 2026: Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit pentru cele 8 săptămâni
Monden
Eliminare surpriză la Survivor 2026: Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit pentru cele 8 săptămâni
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
Monden
Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)
Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)
Monden
Anca Țurcașiu și iubitul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Situația este foarte gravă. Suntem foarte îngrijorați” (VIDEO)
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
Monden
Soțul și copiii Georgianei Lobonț au rămas blocați în Dubai: „Stau ca pe spini, sunt frântă”
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”
Monden
Horia Brenciu și familia, blocați în Kuala Lumpur după ce zborul de întoarcere acasă le-a fost anulat de criza internațională: „E prima data când ni se întâmpla asta”
Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
Monden
Adela Popescu a lansat o provocare pentru toți părinții: Planul vedetei pentru a salva timp petrecut cu copii 
Ultima oră
14:11 - Obiceiul zilnic care îți poate afecta vederea fără să îți dai seama. Specialiștii avertizează asupra riscurilor
14:02 - Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
13:46 - Ademeniți cu partide de amor, trei bucureșteni s-au trezit jefuiți. Cum s-a întâmplat
13:44 - Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
13:28 - Decizia care i-a schimbat viața unei femei. Cum a reușit să slăbească șapte kilograme și să-și recapete energia
13:09 - Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost în România. Unde a fost văzut și ce a făcut aici
13:07 - Analiza lui Becali, după rezultatul „rușinos” al FCSB: „Oamenii s-au ghiftuit de bani. Doi jucători m-au costat două milioane!”
12:55 - Tensiuni în coaliția de guvernare: PSD discută dacă rămâne la guvernare, iar PNL reacționează. Replici dure între cele două părți (VIDEO)
12:50 - Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii a anunțat când va fi eliminat CASS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei.
12:44 - Studiu: Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene. Iată despre ce este vorba