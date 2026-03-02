Loredana Groza a povestit cum a reușit să revoluționeze muzica românească prin spiritul ei rebel, dar și cum au evoluat prieteniile sale în showbiz.

Loredana: Am un spirit rebel de când mă știu

Loredana a spus că a făcut multe schimbări în muzică și multe colaborări dintre cele mai diverse, de la cele cu rapperi la cele cu maneliști, și chiar dacă la început a fost controversată și lumea a criticat-o, până la urmă mulți

„Nu e dorința de a sparge tipare, este spiritul meu de rebelă, pe care l-am de când mă știu, și cu care au luptat și părinții mei să-l domolească, a luptat și televiziunea română comunistă, au luptat foarte mult și n-au reușit să îmi distrugă această rebeliune pe care o am în sânge. Da, îmi place să ies din cutie, îmi place să ies din tipare pentru că mi se pare că lumea trăiește prea mult într-un formalism și în niște canoane care, cumva, nu ne ajută să evoluăm ca oameni și cred că muzica e dincolo de aceste tipare, de aceste canoane, de aceste dogme, și oamenii care au prejudecăți cu siguranță nu pot crea nimic cu adevărat în viață.

Doar oamenii care au curajul să își depășească aceste restricții pe care societatea le impune cu forța sau mai puțin vizibil reușesc să spună ceva și să facă o schimbare. Și cred că eu cu chestiile astea întotdeauna am făcut vâlvă și lumea a comentat, unii s-au șocat, alții au fost extrem de exaltați, dar ceea ce contează e că am creat trenduri și că, după aia, chiar dacă la început au comentat că „vai, ce alegere neașteptată, cum de face?”, toată lumea a făcut lucrul ăsta după mine. Au cântat cu rapperi, au cântat cu… mi se pare că sună ciudat maneliști, cu artiști din zona muzicii de petrecere, ca să zic așa, party music”, a explicat Loredana, pentru

Ce spune Loredana despre prieteniile din showbiz

Artista a mai spus că în showbiz, la fel ca în viață în general, prieteniile se cern ca prin sită și ajungi să mai ai doar câțiva oameni în jurul tău, dar aceia buni.

„În general, nu știu dacă în showbiz, în viață dacă există prietenii adevărate, pentru că nu poți să combini showbizul, să-l separi de viață. Este viața mea și trăiesc în această viață de când mă știu. Deci se confundă cumva, nu se mai poate separa. Nu știu dacă am foarte mulți prieteni. Uneori, credeam că am foarte mulți prieteni, dar, într-adevăr, ei se cern, ca prin sită, știi? Rămân doar puțini, dar buni. Și cred că investim din ce în ce mai puțin în prietenie odată ce trecem prin niște experiențe care uneori pot fi traumatizante.

Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru, că trebuie să devii grumpy, că trebuie să devii inert la oamenii din jurul tău. Întotdeauna ai o posibilitate să găsești un om care să-ți apară, poate, târziu în viață și să fie cu adevărat prietenul pe care-l așteptai. Orice e posibil, dar cred foarte mult în prieteniile din copilărie, care sunt necondiționate și sunt sincere, sunt pure”, a mai afirmat Loredana.

Cântăreața a spus în final că are și acum prieteni din copilărie: „Cred foarte mult că nu trebuie să ai mulți prieteni, dar trebuie să știi că întotdeauna, dacă suni la orice oră, din zi și din noapte, pe cineva, e acolo și-ți va răspunde”.