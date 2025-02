Loredana Groza i-a lăsat mască pe internauți! Nu o să-ți vină să crezi cum s-a fotografiat (FOTO)

Loredana Groza a stârnit un val de reacții cu ultima sa poză. La 54 de ani, cântăreața apare în zăpadă, îmbrăcată într-o ținută nude, făcându-i pe fani să creadă că este complet dezbrăcată, potrivit .

Zăpada care a acoperit Bucureștiul a inspirat vedetele să organizeze ședințe foto surprinzătoare. cu Diana Munteanu în costum de baie, pozând în zăpadă, au devenit virale pe internet, iar Anca Alexandrescu nu s-a lăsat mai prejos, aruncându-se și ea în zăpadă, în același outfit, explicând că este o provocare inspirată de Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, care a făcut același lucru cu câțiva ani în urmă.

Loredana Groza și-a șocat fanii!

A venit rândul Loredanei Groza, celebra de 54 de ani, să surprindă. Pe rețelele de socializare, ea a postat mai multe imagini în zăpadă, în care părea inițial că este complet dezbrăcată, fiind acoperită doar de o haină de blană leopard și o pereche de cizme strălucitoare.

De fapt, în timpul ședinței foto din zăpadă, Loredana Groza a purtat un body de culoarea pielii, cu un decolteu adânc, iar la partea de jos a optat pentru colanți în aceeași nuanță.

„Baby.. E frig afară..🐆❄️🤍”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza către fanii ei.

Imaginile sale nu au trecut neobservate pe Facebook. Fotografia a devenit imediat virală și a strâns peste 9.000 de like-uri și mai mult de 500 de comentarii.

„O divă rămâne divă toată viața! Super corp, super păr, super make-up! Felicitări!”, a comentat alt fan.

„Arată într-adevăr trăsnet ! Dar vrem să vedem fără machiaj și de aproape ! Să se mai uite și în buletin !”, a fost mesajul altcuiva.

Loredana Groza neagă intervențiile estetice

Cu aproximativ patru ani în urmă, într-un interviu pentru un post de televiziune, Loredana Groza declara că nu înțelege de ce toată lumea o acuză de operații estetice, subliniind că niciodată nu a apelat la ajutorul unui estetician.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme. Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, spunea în trecut artista.