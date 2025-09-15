B1 Inregistrari!
Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane

Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane

Adrian Teampău
15 sept. 2025, 16:06
Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
Sursa Foto: Facebook/ Loredana Groza
Cuprins
  1. Loredana Groza așteaptă o ofertă convingătoare
  2. Artista a vorbit despre planurile sale
  3. Loredana Groza, apariție spectaculoasă la VIVA! Influencers Party

Loredana Groza nu exclude să revină în televiziune, însă pune condiții pentru a participa la un show care necesită o prezență constantă în studiouri. Momentan, însă, artista este preocupată de spectacolul pe care urmează să-l susțină pe 8 noiembrie.

Loredana Groza așteaptă o ofertă convingătoare

Cunoscuta artistă, considerată una dintre vocile cele mai importante ale scenei românești se pregătește pentru spectacolul pe care urmează să-l susțină pe 8 noiembrie, pe scena de la Sala Palatului. Este vorba despre show-ul „Măiastra” pentru care se fac ultimele pregătitri.

Dedicată trup și suflet noului spectacol, Loredana Groza nu ar refuza nici un proiect de televiziune, dacă acesta ar fi pe placul său. Ea spune că nu mai este dispusă să se implice în proiecte de relevanță redusă. Astfel, cu toate că nu duce lipsă de oferte din partea posturilor de televiziune, care ar dori să o coopeteze într-un show, artista preferă să le analizeze cu atenție.

Între timp, susține, ea spectacolele live, precum „Măiastra” au prioritate pentru cariera sa. Aceasta chiar dacă fanii săi și-ar dori să o vadă mai des pe micile ecrane.

„Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e Măiastra, de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, a explicat ea pentru Libertatea.

Artista a vorbit despre planurile sale

În anul 2025, artista Loredana Groza și-a redus aparițiile în show-urile de televizune. În schimb și-a surprins fanii printr-o apariție într-un film delung metraj, „Cine nu e gata”, regizat de Anghel Aron Florian, în baza unei cărți scrise de Iulia Nani. În această producție cinematografică, vedeta  care a ajuns la vârsta de la 55 de ani, și-a schimbat radical imaginea. Ea a devenit roșcată, iar noul look a atras atenția tuturor.

În acest context, Loredana Groza a vorbit despre ofertele de televiziune pe care le-a primit. A spus, însă, că nu mai poate sta ore întregi la filmări. Drept care, dacă va fi să revină pe micile ecrane o va face pentru un program special.

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă să mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă”, a mai spus Loredana Groza.

De-a lungul anilor cunoscuta artistă a făcut parte din proiecte precum „Vocea României” sau „X Factor”.

Loredana Groza, apariție spectaculoasă la VIVA! Influencers Party

Loredana Groza a avut o apariție strălucitoare la evenimentul „VIVA! Influencers Party 2025”, care s-a desfășurat la începutul acesti luni. Ea apărut într-o ținută spectaculoasă și a fost premiată pentru o carieră de peste patru decenii.

Evenimentul VIVA! Influencers Party 2025 a adunat lumea bună a showizului românesc pe terasa mall-ului ParkLake, din București. A fost un eveniment prin care organizatorii au ținut să marcheze finalul verii. Dintre aparițiile care au atras toate privirile a fost Loredana Groza.

Artista a ales o rochie semitransparentă, mulată pe corp, în nuanțe maro-roșcat, cu un drapaj spectaculos în partea de jos. Croiala i-a scos în evidență silueta impecabilă. Artista a completat ținuta cu sandale asortate decorate cu trandafiri, bijuterii aurii și o geantă cu accente florale. Coafura lejeră și machiajul elegant au adăugat un plus de rafinament.

Pe lângă apariția spectaculoasă, Loredana a fost premiată și pentru cariera sa, care se întinde pe patru decenii. De la Trofeul Mamaia pe care l-a câștigat în 1986, la reinventările constante care au ajutat-o să se mențină relevantă în industria muzicală, Loredana a demonstrat că este nu doar o artistă, ci și un adevărat influencer, cu un impact cultural de necontestat.

