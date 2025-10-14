B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Loredana Groza, moment viral într-o apariție elegantă. Reacția fanilor după mica gafă a artistei: „Definiția spectacolului” (VIDEO)

Loredana Groza, moment viral într-o apariție elegantă. Reacția fanilor după mica gafă a artistei: „Definiția spectacolului” (VIDEO)

Iulia Petcu
14 oct. 2025, 23:57
Loredana Groza, moment viral într-o apariție elegantă. Reacția fanilor după mica gafă a artistei: „Definiția spectacolului” (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ Loredana Groza
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în timpul apariției publice
  2. Ce spune Loredana despre operațiile estetice

Loredana Groza a reușit din nou să atragă atenția publicului, de data aceasta printr-un incident amuzant. Un moment stânjenitor a devenit rapid viral, demonstrând încă o dată că artista știe să transforme orice întâmplare într-un show plin de energie.

Ce s-a întâmplat în timpul apariției publice

Cântăreața a apărut într-o rochie elegantă, neagră, cu un șliț adânc și un insert transparent în zona abdomenului. Ținuta i-a pus perfect în valoare silueta, iar apariția a fost una de mare impact. În timp ce pășea încrezătoare, Loredana s-a împiedicat ușor în rochia lungă, dar nu s-a lăsat intimidată. A reacționat cu zâmbetul larg care o caracterizează, transformând momentul într-un spectacol.

Clipul a fost filmat și distribuit chiar de artistă pe rețelele sociale, însoțit de o glumă autoironică: „Să trăiți. Ooops. Ne vedem la Sala Palatului. Asta dacă nu mă mai împiedic până atunci”, a scris Loredana, stârnind reacții entuziaste.

View this post on Instagram

A post shared by LOREDANA (@loredanagroza)

Comentariile fanilor nu au întârziat: „Ești absolut adorabilă! Iar dacă te mai împiedici din când în când, suntem mereu aici să te susținem”, a scris un admirator. Altul a completat: „Definiția spectacolului! Ești superbă!”.

Ce spune Loredana despre operațiile estetice

Deși este adesea bănuită că a apelat la intervenții estetice, artista a negat aceste zvonuri. Ea a explicat că aspectul său se datorează unui stil de viață echilibrat, bazat pe disciplină și grijă constantă față de corp.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor.”, a povestit Loredana la un post TV, în 2021, potrivit ProFM.

Artista spune că secretul său constă în alimentație echilibrată, meditație și sport, pe care le consideră esențiale. Energia și prezența ei scenică confirmă că efortul dă rezultate.

Tags:
Citește și...
Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
Monden
Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
Bianca și Cornel Păsat, la un pas de divorț. Ce a provocat ruptura din relația lor: „Credeam că suntem un cuplu indestructibil”
Monden
Bianca și Cornel Păsat, la un pas de divorț. Ce a provocat ruptura din relația lor: „Credeam că suntem un cuplu indestructibil”
Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu
Monden
Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu
D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Boala de care suferea artistul (VIDEO)
Monden
D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Boala de care suferea artistul (VIDEO)
Vacanța în Predeal, mai scumpă decât la Cannes. Descoperirea uluitoare făcută de Oana Roman (FOTO)
Monden
Vacanța în Predeal, mai scumpă decât la Cannes. Descoperirea uluitoare făcută de Oana Roman (FOTO)
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit: „Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire”
Monden
Alin Oprea și copiii lui s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit: „Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire”
Alimentele de care ar trebui să ne ferim la micul-dejun. Dr. Gheorghe Cerin: „Au foarte mult zahăr”
Monden
Alimentele de care ar trebui să ne ferim la micul-dejun. Dr. Gheorghe Cerin: „Au foarte mult zahăr”
Fulgy de la Clejani, ieșire nervoasă în online: „Populația României e incultă, analfabetă, agramată și afonă”
Monden
Fulgy de la Clejani, ieșire nervoasă în online: „Populația României e incultă, analfabetă, agramată și afonă”
Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”
Monden
Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
Monden
Katy Perry, surprinsă în ipostaze tandre cu un bărbat. Cine este noul iubit al vedetei
Ultima oră
23:54 - Investițiile de zeci de mii de euro de la malul mării, distruse înainte de noile licitații pentru plaje. Apele Române refuză prelungirea contractelor de închiriere
23:54 - Un bărbat a aflat că e mort în acte de 21 de ani: „Am început să râd, au început și ei să râdă”. Dumitru „învia” brusc când trebuia să plătească taxele
23:22 - Ce a enervat-o teribil pe Bianca Drăgușanu într-un restaurant: „Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas”
23:14 - Bianca și Cornel Păsat, la un pas de divorț. Ce a provocat ruptura din relația lor: „Credeam că suntem un cuplu indestructibil”
22:58 - Ziua de opt ore ar putea fi istorie într-o țară din UE: „Legalizarea exploatării excesive”, avertizează sindicatele
22:49 - Meghan Markle și Prințul Harry, protagoniștii unui moment stânjenitor pe covorul roșu
22:46 - Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
22:06 - Condimentul care acționează ca un aliat în lupta împotriva kilogramelor. Dietetician: „Ajută la reducerea poftei de mâncare”
22:00 - Două condimente pot influența sănătatea inimii în mod semnificativ. Cum le putem introduce în rutina zilnică
21:58 - D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani. Boala de care suferea artistul (VIDEO)