Loredana Groza a reușit din nou să atragă atenția publicului, de data aceasta printr-un incident amuzant. Un moment stânjenitor a devenit rapid viral, demonstrând încă o dată că artista știe să transforme orice întâmplare într-un show plin de energie.

Ce s-a întâmplat în timpul apariției publice

Cântăreața a apărut într-o rochie elegantă, neagră, cu un șliț adânc și un insert transparent în zona abdomenului. Ținuta i-a pus perfect în valoare silueta, iar apariția a fost una de mare impact. În timp ce pășea încrezătoare, s-a împiedicat ușor în rochia lungă, dar nu s-a lăsat intimidată. A reacționat cu zâmbetul larg care o caracterizează, transformând momentul într-un spectacol.

a fost filmat și distribuit chiar de artistă pe rețelele sociale, însoțit de o glumă autoironică: „Să trăiți. Ooops. Ne vedem la Sala Palatului. Asta dacă nu mă mai împiedic până atunci”, a scris Loredana, stârnind reacții entuziaste.

Comentariile fanilor nu au întârziat: „Ești absolut adorabilă! Iar dacă te mai împiedici din când în când, suntem mereu aici să te susținem”, a scris un admirator. Altul a completat: „Definiția spectacolului! Ești superbă!”.

Ce spune Loredana despre operațiile estetice

Deși este adesea bănuită că a apelat la intervenții , artista a negat aceste zvonuri. Ea a explicat că aspectul său se datorează unui stil de viață echilibrat, bazat pe disciplină și grijă constantă față de corp.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor.”, a povestit Loredana la un post TV, în 2021, potrivit ProFM.

Artista spune că secretul său constă în alimentație echilibrată, meditație și sport, pe care le consideră esențiale. Energia și prezența ei scenică confirmă că efortul dă rezultate.