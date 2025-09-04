Loredana Groza, premiată la VIVA Influencers Party : „E atât de amuzant să fiu numită influencer”

Loredana Groza a fost la VIVA Influencers Party. A primit distincția pentru prima influenceriță fără internet care după atâția ani de zile este încă în centrul atenției.

„Fără wi-fi, fără filtre, fără autotune”

„Nu am făcut content, am făcut artă și inspirația asta încă se poartă!”

Loredana Groza a mărturisit că este recunoscătoare pentru tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

„Vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu. E atât de amuzant să fiu numită influencer, mai ales că am început să influențez lumea, cu mult înainte ca cineva să fi inventat acest cuvânt. Fără wi-fi, fără filtre, fără autotune. Pe atunci se numea simplu, cântăreață, artistă. Eram, practic, o rebelă nebună, care a îndrăznit să fie ea însăși”, a spus ea emoționată, conform .

„ Înainte de internet, dacă vroiai să fi , nu puteai să faci o postare, un story, trebuia să scrii o scrisoare de mână, să cânți la radio, dacă aveai noroc să apari la TV, de două ori măcar, și cumva această magie a funcționat”, a adăugat.

„Sunt recunoscătoare pentru că după atâția ani, ceea ce am făcut din pasiune a reușit să inspire atâția oameni. Adevărul e că termenii trec dar sufletele pe care le atingi, rămân, trendurile pier, dar arta nu moare, ea strălucește și în noapte și în soare! Eu nu am strâns like-uri, am strâns generații. Și puterea asta e dincolo de aplicații”, a mai spus artista.

„Și, ca să continui în rime, nu aveam TikTok nici Instagram dar lumea cânta ce cântam. Nu am făcut content, am făcut artă și inspirația asta încă se poartă! Vă închin și vă dăruiesc vouă, publicului meu, acest premiu. Sunteți singurul algoritm în care cred, publicul. Și un tost pentru mine, prima influenceriță fără internet!”, a încheiat Loredana.