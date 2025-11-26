Zilele acestea, Anastasia Soare a lăsat SUA în spate și a petrecut timp alături cu oameni dragi, în România. Loredana Groza se numără printre vedetele alături de care Anastasia Soare și-a petrecut zilele în România, iar cele două au făcut o serie de filmări pe care le-au împărtășit și cu fanii. Nu e de mirare că videoclipurile au devenit virale, internauții apreciind relația frumoasă pe care cele două dive par să o aibă.

Cum s-au filmat cele dodă dive

Toată atenția a fost zilele acestea pe Anastasia Soare. Românca al cărui nume este cunoscut internațional s-a întors în țara sa natală, acolo unde a participat la un eveniment de lansare al cărții sale „Conturul unui vis”. De asemenea, „Regina Sprâncenelor” a luat parte și la o serie de evenimente fastuoase, acolo unde s-a întâlnit și cu vechea sa prietenă, Loredana Groza. Cântăreața nu a putut lăsa momentul să treacă, fără să imortalizeze mai multe cadre.

Unul dintre videoclipuri s-a viralizat rapid, strângând peste 100.000 de vizualizări și 14.000 de aprecieri. În cadrul acestuia, Loredana Groza și Anastasia Soare au cântat împreună o melodie celebră din cultura muzicală românească, mai exact „Bun e vinul ghiurghiuliu”, a Mariei Tănase.

@Anastasia Beverly Hills

Atât internauții, cât și invitații la eveniment, au apreciat momentul artistic al celor două vechi prietene, apreciind relația lor încă sudată.

După minirecital, Anastasia Soare a făcut și glumă care a amuzat-o vizibil pe Loredana. „Mă las de și mă apuc de cântat!”, a spus ea, glumind pe seama talentului ei vocal.

La ce eveniment a participat Loredana Groza alături de Anastasia Soare

Pe parcursul zilelor în care Anastasia Soare a fost în România, a făcut mai multe postări alături de fondatoarea imperiului Anastasia Beverly Hills. Într-un alt videoclip, cântăreața o roagă pe prietena sa să îi cânte celebra piesă „Zig zagga”, provocare pe care Anastasia o acceptă cu entuziasm.

În 2023, cântăreața participa, la invitația Anastasiei, la aniversarea de 89 de ani a mamei ei, dar și la celebrarea celor 25 de ani de activitate a companiei internaționale Anastasia Beverly Hills.