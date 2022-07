Lorena Buhnici își apără soțul după declarațiile controversate: „Informația clară a fost scoasă din context”

Lorena Buhnici, soția lui George Buhnici, a sărit în apărarea partenerului de viață, care a fost criticat dur pe social media după pe care le-a făcut într-un interviu acordat la mare.

Ce au spus Lorena și George Buhnici după declarațiile controversate ale vloggerului

„Un interviu in care informatia clară a fost scoasa din context a dus la „priceperea” unor oameni de a ataca si arata cu degetul. Da, avem un număr mare de obezi (copii și adolescenți) in tara asta si cineva (soțul meu) a spus-o mai direct… la televizor. Cand o spun medicii nu mai facem postari in social media si nici nu mai criticăm. De fapt, nici nu auzim! Cât despre ideea de misogin… cred ca multi nu au aflat definiția corecta”, a scris Lorena Buhnici pe Instagram, potrivit Click!

Criticat la scenă deschisă, George Buhnici a avut și el pe acest subiect.

„Pedofilia este inacceptabilă, e o crimă și trebuie pedepsită! Îmi iubesc soția și încurajez pe fiecare să aibă grijă de sănătatea lui. Nu mă voi opri să spun ce gândesc dar voi fi mult mai selectiv cu locurile unde vorbesc. O să îmi aleg cuvintele mai cu grijă dar nu pot opri trolii. E treaba fiecăruia să gândească pentru el. Nu luați de-a gata nimic de pe internet și dacă vreți punctul meu de vedere, scrieți-mi direct pe contact at buhnici.ro”, a scris el, pe .