Lovitură pentru Lucian, diseară în serialul „Adela” (Antena 1)! Fetiţa care vine din SUA să-l caute este fiica unei mari vedete, în realitate

Lucian primește o mare lovitură, joi, în serialul Adela de la Antena 1. Fetița care vine din SUA să îl caute este fiica unei mari vedete, în realitate. Domnișoara Diana va stârni intrigă în producția de la Antena 1, înainte ca măcar să sosească la aeroport.

Domnișoara Diana, fetița care vine din SUA să-l caute pe Lucian este unul dintre cele mai noi personaje pe care le are serialul Adela. Tânăra este pasionată de actorie, este extrem de frumoasă și este fata unui fotbalist extrem de cunoscut. Cine este domnișoara Diana și cum arată tânăra în vârstă de 10 ani, descoperiți în Galeria Foto de AICI!

Cine este fetița care vine din SUA să-l caute pe Lucian

Micuța locuiește, de fapt, în Italia, alături de părinții ei. Anastasia este fiica lui Cristi Chivu și va apărea joi, în serialul Adela de la Antena 1.

Anastasia o va juca pe domnișoara Diana, un personaj cheie în producție. Ea va interacționa mult cu alte personaje cheie interpretate de actori ai căror părinți fac parte din lumea sportului, precum fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, și fata lui Marius Lăcătuș, Dominique.

Domnișoara Diana urmează să apară în episodul de joi, iar vestea că sosește stârnește multe intrigi și nelămuriri cu privire la cine este și de ce vine să-l caute pe Lucian.

Ce spune Anastasia, fiica lui Cristi Chivu despre serialul Adela, de la Antena 1

Visul Anastasiei este să devină actriță. Fiica lui Cristi Chivu a povestit că urmărea serialul de acasă, din Italia și i-a plăcut foarte mult.

Tânăra adolescentă a povestit că își dorește să devină actriță, dar și că filmările pentru Antena 1 au fost o mare provocare.

„Urmăream serialul Adela pe AntenaPLAY de acasă, din Italia şi mi-a plăcut! (…) Tot timpul mi-am dorit să fiu actriţă, mi-a plăcut mult ideea! Mama îmi zice Demi Moore”, a declarat Anastasia Chivu, pentru Antena 1.

Fiica lui Cristi Chivu are 10 ani, dar nu s-a temut să joace într-unul in cele mai urmărite seriale din România. Ea o va interpreta domnișoară Diana, sora lui Lucian, care locuiește în America, la New York și merge la o școală cu internat.