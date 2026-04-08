Acasa » Monden » Scandalul lozului de 500.000 de euro dintre cei doi români din Italia se încheie cu o supriza totală. Biletul nu era câștigător!

Scandalul lozului de 500.000 de euro dintre cei doi români din Italia se încheie cu o supriza totală. Biletul nu era câștigător!

08 apr. 2026, 23:55
Scandalul lozului de 500.000 de euro dintre cei doi români din Italia se încheie cu o supriza totală. Biletul nu era câștigător!
Constantin și partenera sa, cuplul de români din Italia care credea că a câștigat 500.000 de euro. Sursă foto: Dentro la Notizia/Canale 5
Cuprins
  1. Cum a ajuns un gest romantic să declanșeze un scandal
  2. Ce declarații au alimentat drama dintre cei doi
  3. Care a fost finalul neașteptat al poveștii

Scandalul-telenovelă dintre cei doi români din Italia pornit de la un loz câștigător de 500.000 de euro s-a încheiat cu o surpriză total neașteptată. Lozul care a pornit întregul conflict s-a dovedit a fi necâștigător!

Cum a ajuns un gest romantic să declanșeze un scandal

Totul a început de 8 Martie, când Constantin i-a oferit partenerei sale un loz, în locul tradiționalului buchet de flori. Mesajul care a însoțit gestul a părut inițial inofensiv: „În loc de mimoză, îți dăruiesc acest loz”.

Bucuria descoperirii unui posibil câștig uriaș a fost însă de scurtă durată, fiind rapid înlocuită de suspiciuni și tensiuni. Cei doi nu au reușit să stabilească clar cum vor împărți banii, iar relația s-a deteriorat rapid.

Situația a escaladat atunci când femeia a depus lozul la bancă și a plecat la sora sa, în Modena, fără să ofere explicații. Partenerul, convins că a fost trădat, a apelat la poliție, transformând disputa într-un caz oficial.

Ce declarații au alimentat drama dintre cei doi

Cazul a devenit rapid viral, mai ales după intervențiile publice ale lui Constantin, care și-a exprimat frustrarea în direct. „Dacă se întoarce, e bine pentru ea și pentru mine. Dacă nu se întoarce, să nu fie nimic pentru nimeni”, a declarat acesta, potrivit Libertatea. Declarația a amplificat tensiunea și a atras atenția publicului, transformând povestea într-un adevărat spectacol mediatic. Relația dintre cei doi a devenit subiect de dezbatere, iar fiecare detaliu a fost urmărit cu interes.

În paralel, autoritățile au început verificările pentru a confirma autenticitatea lozului, încercând să clarifice dacă există cu adevărat un premiu. Așteptările erau mari, iar miza părea una considerabilă.

Care a fost finalul neașteptat al poveștii

Rezultatul verificărilor a schimbat complet cursul poveștii și a pus capăt întregului scandal. Autoritățile au stabilit clar: „Biletul în cauză nu este câștigător”.

Investigația a arătat că o simplă eroare de citire, cauzată de o răzuire incompletă, a generat iluzia unui premiu inexistent. Practic, numărul 43 a fost confundat cu 13 (cifra 4 nefiind răzuită complet) declanșând un conflict fără miză reală, relatează Rotalianul.

Astfel, întreaga poveste s-a încheiat exact cum anticipase Constantin, fără niciun câștig pentru nimeni, dar cu o relație distrusă. Episodul rămâne un exemplu despre cum entuziasmul și neînțelegerile pot escalada rapid într-un scandal public.

