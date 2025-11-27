Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin, cu momente intense și . De asemenea, au existat și situații care l-au pus serios la încercare.

Pe plan profesional, actorul a strălucit în proiecte noi. A demonstrat din nou că rămâne unul dintre cei mai apreciați artiști români. Totuși, în ciuda acestor reușite, s-a confruntat cu probleme de sănătate care l-au dus pe patul de spital. „Îmi vine să spun, la fel ca mulți alții, că a fost un an extraordinar. Sunt sănătos. Da, au existat și momente grele, dar am trecut peste ele cu bine, Doamne ajută”, a declarat acesta.

Cum i-a schimbat spitalizarea perspectiva asupra vieții

Lucian Viziru a povestit că a trecut prin probleme de sănătate deloc ușoare. Din cauza lor, a ajuns să petreacă aproape trei săptămâni în spital. Totul a pornit de la o piatră la rinichi, însă situația s-a complicat rapid și a apărut o infecție care i-a agravat starea. Săptămânile petrecute în spital l-au făcut să se oprească și să privească altfel tot ceea ce trăia.

„Am stat în spital vreo trei săptămâni, la un moment dat, cu o problemă la rinichi. După ce am stat în spital trei săptămâni, mi-am cam schimbat un pic percepția asupra vieții. Am avut o piatră la rinichi, am făcut complicații, cu o infecție, a fost destul de nasol.

Acum sunt bine și asta spuneam, că am început de atunci să văd lumea cu alți ochi. Chiar văzând ce se întâmplă în jurul meu și văzând oamenii cu probleme reale de sănătate, am început să prețuiesc mai mult fiecare zi, fiecare clipă”, a dezvăluit acesta, potrivit click.ro.

Cum intenționează Lucian Viziru să petreacă sărbătorile de iarnă

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, admite că nu are încă un plan clar pentru această perioadă. Pentru moment, munca rămâne prioritară, deoarece se concentrează pe lansarea unui nou film.

Atât el, cât și soția sa, Ema, au avut un an plin de realizări. În vară au lansat „Norocoșii”, primul lor film făcut împreună, un proiect de care sunt extrem de mândri.

„Mulți au spus că nu o să fim capabili să scoatem filmul ăsta și faptul că acum este deja la a treia săptămână consecutivă pe Voyo, pe primul loc la cele mai vizionate filme de pe platforma cu pricina. Mi se pare o mare realizare și eu sunt foarte mândru de chestia asta.

Așadar, în momentul ăsta muncim și n-am apucat să-mi fac niciun plan concret pentru Crăciun. Dacă facem ce am făcut și anul trecut, probabil că o să-l petrecem așa, în familie, cu mama, cu soacra-mea, cu copilul și cam atât”, a mai precizat Lucian Viziru.