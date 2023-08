Lucian Viziru admite că este un tată exigent pentru fiul său de 12 ani: „Să-l pregătesc pentru viață”

Din 2010, cu Ema Daniela și au împreună un copil numit Mihai-Adrian. El a fost un tată implicat încă de când s-a născut copilul, concentrându-se pe creșterea și educația lui. La vârsta de 12 ani a fiului său, Lucian Viziru se străduiește să ofere cele mai bune învățăminte, chiar dacă uneori diferențele de opinie apar între el și partenera sa.

Lucian Viziru recunoaște că este un tată sever

despre viața sa personală și familia sa, a dezvăluit recent că este un părinte autoritar. El a menționat că el și soția sa, Ema, nu sunt mereu de acord în privința creșterii fiului lor.

„Amândoi, ea vrea ca multe alte mămici să mănânce tot, eu vreau să facă lucruri singur, de capul lui și să-l pregătesc pentru viață. Dacă ar fi după mine l-aș arunca cu totul în mijlocul acțiunii să se descurce singur, mămica vrea să îl țină de mână încă. De asta e bine să aibă și mamă și tată, pentru că există un echilibru, dar la capitolul exigență, cred că stăm amândoi la fel de prost sau de bine. Adică se orientează dacă unul zice nu, celălalt zice da. Exact, deci se plimbă de la unul la altul. Când unul zice nu și de ce mai multe ori îi iese”, a declarat Lucian Viziru pentru

Ce pasiune are fiul lui

În 2013, Lucian Viziru și familia sa s-au mutat în Germania. Acolo, Lucian a fost antrenor de tenis, iar fiul său, Mihai, a încercat tenisul, dar a renunțat. Lucian crede că a fost prea aspru cu el. Acum, la 12 ani, Mihai practică baschet și kickboxing și este pasionat de IT și calculatoare.

„Deocamdată nu e atras de absolut nimic din tot ceea ce am făcut eu. A jucat tenis de performanță, pentru că l-am obligat până la 10 ani, acum are 12 ani. Probabil din cauza faptului că am fost prea sever, a zis că nu mai vrea. Acum face baschet, kickboxing și știe foarte multe lucruri despre calculatoare. Dacă am nevoie de cineva, el e băiatul meu cu calculatorul. Pe vremuri fiecare dintre noi avea un băiat care se pricepea la calculatoare. Pentru mine, acel băiat a devenit fiul meu”, a povestit Lucian Viziru.