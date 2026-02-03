Dorian Popa a fost luat la țintă de Alex Bodi care și-a propus să-l dărâme de pe piedestalul pe care l-au urcat fanii și . Noul scandal sau hohotele de râs cutremură scena mondenă autohtonă.

Dorian Popa a ajuns „pițiponcul” lui Alex Bodi

s-a dezlănțuit împotriva influencerului, într-o postare pe TikTok, precum un boxeur experimentat își atacă adversarul la care simte teamă. Ironiile și insultele țintite spre Dorian Popa, cu care Bodi nu s-a zgârcit, au stârnit hohote de râs în rândul internauților.

„Măi șoarece marsupial, ești un coșmar al bărbaților pentru felul în care te porți. nu ești bărbat ești femeie. Tu trebuie să înțelegi că tu ai rupt de 15 ani diferiți steroizi, tu te-ai apucat de alea, când ai avut tentative de videochat. Tu lasă harfele în online. Vrei să-ți dau video când te lingușeai cu băieții de la tunning când voiai să faci poze cu mașinile mele”, a început afaceristul.

După încălzire, Alex Bodi a lovit în rafale, folosind expresii dintre cele mai dure, care l-ar pune în coadă până și pe Cheluțu.

„Ești o prostituată masculină, care pentru bani face orice. Ești o lepră umană. Și acum când arăți ca să te ofensezi. Ești un milog și un mocangist. Acum că ai lăsat steroizii ai intrat în depresie. Iar referitor la testul meu, ți-am dat și analizele”, s-a dezlănțuit Bodi.

Bodi și-a băgat adversarul în corzi

Fără să dea semne că ar dori să reducă ritmul, Alex Bodi l-a taxat pe Dorian Popa din toate direcțiile, cu , dintre cele mai usturătoare și mai dureroase.

„Tu nu faci antrenamente de sală de bodybuilding. Tu ești «pițiponc», nu este bodybuilding. Dacă te bag la o sesiunea de antrenamente de cross fit și niște super serii, antrenamente și să intri în zăpadă cu mine sau apă înghețată, îți vine menstruația. Tu nu ai cum. În mintea ta și în subconștientul tău tu trebuie să înțelegi că ești un om pervers, care ai dat o grămadă de oameni de o parte, oameni care ți-au fost aproape”, a lovit devastator mondenul.

Alex Bodi a continuat în același ritm năucitor, proferând insultă după insultă până a rămas fără cuvinte. Sau, mă rog, până a considerat că lecția este suficientă pentru mai tânărul său adversar.

„Oricum dacă-ți spun te fac să plângi intri în depresie. Să te ferească Dumnezeu, că uite, jur, îmi fac cruce, nu doresc pușcărie la nimeni, crede-mă hâtzule o să fii, nu știu cum o să fii. O să plângi Doamne iartă-mă”, a mai spus omul de afaceri.

Replica lui Dorian Popa

Băgat în corzi de rafalele de insulte ale lui Alex Bodi, prietenul lui Cheluțu a ales poziția bunului creștin. Inspirat din vechile învățături din cărțile sfinte, Dorian Popa a întors și celălalt obraz, cu speranța secretă că nu o va fi lovit din nou.

Într-un story pe , el a încercat să dea o replică filosofică desprinsă cu iz filosofic, evitând să-și irite adversarul care pare dispus să-l lase fără urmăritori în mediul online.

„Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puțin pe care îl am și pentru că sunt sănătos și în al doilea rând pentru că puținul e bun și el, zic. Diavolul dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită”, a replicat Popa, filosofico-împăciuitor