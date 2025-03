Luminița Anghel, acuzații grave la adresa fiului adoptiv: „Avea niște reacții atât de violente, se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în camera”

Luminița Anghel susține că a trăit un coșmar în familie din cauza lui David Pușcaș, fiul său adoptiv. Problemele au început încă de când acesta era în clasa a cincea. David avea un „comportament deviant” și devenise agresiv inclusiv cu Filip, băiatul ei biologic, și Maria, copila pe care a luat-o în plasament. Recent, David Pușcaș despre problemele pe care le-a avut din cauza drogurilor.

Luminița Anghel spune că David Pușcaș devenise violent în familie

„Îmi pare rău că plâng. Mi se pare ridicol și o să zică lumea că mă victimizez, dar nu este adevărat. (…) Când au început , și au început devreme, deja din clasa a 5-a, cu băiatul acesta căruia nu vreau să-i spun numele pentru că mi-a călcat în picioare toată onoarea de mamă, de femeie, de om, de artist. Dintr-o răzbunare de om fără suflet. Am fost o mamă normală, obișnuită. Care își iubea copilul și care și-a îngrijit copilul.

Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și viața lui Filip. Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură. Mi-a fost frică să nu-i pună pernă pe față. Eu am trăit un coșmar despre care oamenii nu știu și despre care n-am vrut să vorbesc. Asta e povestea adevărată, că n-am putut să-mi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat”, a povestit Luminița Anghel în podcastul lui Cătălin Măruță, potrivit

Luminița Anghel: David o bătea pe Maria peste obraji

Artista a spus apoi că povestea ei nu e un bun exemplu pentru familiile care vor să adopte, dat fiind gradul de violență la care ajunsese fiul ei adoptiv.

„Avea niște reacții atât de violente, se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în camera. Când a aruncat prima dată cu o sticlă de parfum înspre scoica lui Filip, sticla s-a făcut țăndări.

Copilul era în brațe la femeia aceasta din Anglia. Ăsta a fost norocul pentru care copilul nu a pățit vreo nenorocire. A fost violent tot timpul în ultima perioadă. Nu rezolvă, aceste amintiri rămân pe viață.

Și cu Maria se purta rău. Din proastă și urâtă n-o scotea. O bătea peste obraji. Avea obrajii roșii și fierbinți și plângea. Îi spunea, că am ascultat de după ușă: dacă-i spui mamei, te omor! (…) Este o poveste de viață care nu este exemplu ceilalți părinți care vor să adopte pentru că nu pot face copii. Fiecare cu norocul lui. Eu am tras lozul greșit”, a mai spus Luminița Anghel.