Acasa » Monden » Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”

Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”

B1.ro
23 aug. 2025, 14:16
Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”
Sursa Foto: Instagram/ @madalin_augustin_ionescu_insta

Se anunță un weekend cu totul și cu totul special pentru familia lui Mădălin Ionescu, a cărui zi de naștere este pe 23 august. Ca să-i arate cât este de iubit, soția și copiii lui i-au pregătit o surpriză la miezul nopții.

 

 Cuprins: 

  1. Ce surprinză i-au făcut Cristina Șișcanu și copiii lui Mădălin Ionescu
  2. Ce mesaj emoționant i-a dedicat Mădălin Ionescu soției sale, Cristina Șișcanu

 

Ce surprinză i-au făcut Cristina Șișcanu și copiii lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani, iar acest eveniment a fost marcat așa cum se cuvine de soția sa, Cristina Șișcanu, și de copii săi, Petra și Filip. Cei trei au pus mai multe lumânări într-o prăjitură și i-au cântat un călduros „La mulți ani!”.

Momentul a fost surprins și postat pe rețelele de socializare de soția sa. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, fiind împreună de mai bine de 15 ani.

„La mulți ani, tati! Te iubim nemărginit! Surpriza de la miezul nopții!”, a fost mesajul scris de Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare, în dreptul videoclipului.

 

 

Ce mesaj emoționant i-a dedicat Mădălin Ionescu soției sale, Cristina Șișcanu

În urmă cu ceva timp, Mădălin Ionescu i-a dedicat un mesaj de-a dreptul emoționant soției sale, despre care a spus că îl completează perfect. Fostul prezentator TV i-a complimentat delicatețea și implicarea cu care Cristina și-a făcut loc în viața lui, luptând împotriva unor răutăți inimaginabile.

„Orice ați spune … e minunată! Pentru mine nu e doar femeia care m-a completat la modul absolut, dar a avut o delicatețe și o dăruire venite din altă lume, din alt Univers. Împotriva unor răutăți inimaginabile, gratuite, generate de veșnica mânie a multora de a găsi un țap ispășitor pentru propriile neîmpliniri, frustrări, limite, eșecuri sau de a judeca după așa-numitele aparențe.

Mi-a fost alături cu o profunzime a sentimentelor atât de rară în această lume în care bărbații și femeile par să fie într-o competiție nebună și, deseori, într-un război surd. Atât. E doar ceea ce am simțit până acum”, a scris Mădălin Ionescu pe contul său de socializare, potrivit Cancan.

