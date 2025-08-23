Se anunță un weekend cu totul și cu totul special pentru familia lui Mădălin Ionescu, a cărui zi de naștere este pe 23 august. Ca să-i arate cât este de iubit, soția și copiii lui i-au pregătit o surpriză la miezul nopții.

Ce surprinză i-au făcut Cristina Șișcanu și copiii lui Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani, iar acest eveniment a fost marcat așa cum se cuvine de soția sa, Cristina Șișcanu, și de copii săi, Petra și Filip. Cei trei au pus mai multe lumânări într-o prăjitură și i-au cântat un călduros „La mulți ani!”.

Momentul a fost surprins și postat pe rețelele de socializare de soția sa. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din , fiind împreună de mai bine de 15 ani.

„La mulți ani, tati! Te iubim nemărginit! Surpriza de la miezul nopții!”, a fost mesajul scris de Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare, în dreptul videoclipului.

Ce mesaj emoționant i-a dedicat Mădălin Ionescu soției sale, Cristina Șișcanu

În urmă cu ceva timp, Mădălin Ionescu i-a dedicat un mesaj de-a dreptul emoționant soției sale, despre care a spus că îl completează perfect. Fostul prezentator TV i-a complimentat delicatețea și implicarea cu care Cristina și-a făcut loc în viața lui, luptând împotriva unor răutăți inimaginabile.

„Orice ați spune … e minunată! Pentru mine nu e doar femeia care m-a completat la modul absolut, dar a avut o delicatețe și o dăruire venite din altă lume, din alt Univers. Împotriva unor răutăți inimaginabile, gratuite, generate de veșnica mânie a multora de a găsi un țap ispășitor pentru propriile neîmpliniri, frustrări, limite, eșecuri sau de a judeca după așa-numitele aparențe.

Mi-a fost alături cu o profunzime a sentimentelor atât de rară în această lume în care bărbații și femeile par să fie într-o competiție nebună și, deseori, într-un război surd. Atât. E doar ceea ce am simțit până acum”, a scris Mădălin Ionescu pe contul său de socializare, potrivit .