Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”

Ana Beatrice
17 feb. 2026, 18:53
Sursă Foto: Instagram - officialmadalinaghenea
Cuprins
  1. Cum își menține Mădălina Ghenea silueta impecabilă la 38 de ani
  2. Ce mănâncă actrița într-o zi obișnuită pentru a se menține în formă

Mădălina Ghenea continuă să impresioneze prin frumusețea sa naturală, care atrage atenția de fiecare dată. În același timp, vedeta se remarcă și prin stilul de viață echilibrat.

Actrița a dezvăluit recent că nu se bazează pe restricții severe pentru a-și menține silueta. În schimb, este atentă la modul în care anumite alimente îi influențează organismul, mai ales cele care pot provoca inflamații. În locul regulilor rigide, ea a ales echilibrul, iar rezultatele se văd atât în aspectul său, cât și în starea generală de bine.

Cum își menține Mădălina Ghenea silueta impecabilă la 38 de ani

Întrebată de fani care este secretul siluetei sale, Mădălina Ghenea a oferit un răspuns sincer și diferit de tiparele clasice. Actrița a explicat că nu ține diete stricte și că nu crede în soluții valabile pentru toată lumea. Ea susține că, înainte de orice schimbare în alimentație, este esențial ca oamenii să își facă analizele de sânge. Astfel, își pot înțelege mai bine intoleranțele și nevoile reale ale organismului.

În rutina sa, vedeta evită alimentele procesate, produsele cu conservanți și prăjelile. De asemenea, stă departe de variantele „fără zahăr”, pe care le consideră înșelătoare și potențial inflamatorii.

„Nu țin o dietă și nu cred în dieta universale. Cred că fiecare organism este diferit și reacționează diferit. Eu îmi cunosc foarte bine alergiile și intoleranțele și am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp. Nu cred că este corect să dai sfaturi generale când vine vorba de alimentație.

Singurul sfat pe care îl pot da este acesta: mergeți la medic, faceți analizele de sânge, înțelegeți-vă propriile intoleranțe și abia apoi adaptați alimentația la nevoile voastre. Personal, evit prăjelile, alimentele procesate, tot ce vine ambalat în plastic sau cu conservanți. Beau apă din sticlă de sticlă. Nu combin foarte multe ingrediente la aceeași masă și evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine. Nu consum produse «fără zahăr» artificiale”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

Ce mănâncă actrița într-o zi obișnuită pentru a se menține în formă

Curioși să afle cum arată, concret, o zi din punct de vedere alimentar pentru Mădălina Ghenea, fanii au primit chiar de la ea răspunsul. Actrița își începe dimineața cu un gest esențial, și anume hidratarea, consumând apă pe stomacul gol. A continuat cu un mic dejun ușor și hrănitor, format din iaurt și semințe. Mai târziu, și-a completat aportul de proteine cu un baton proteic și un shake, mai ales în contextul antrenamentului la sală.

La prânz, a ales o masă echilibrată, formată din somon și broccoli, preparate de mama ei. Spre seară, Mădălina a optat pentru o combinație simplă, care îi aduce aminte de familie, porumb cu unt. Este unul dintre preparatele ei preferate, dar și al fiicei sale, Charlotte.

Alimentația ei dintr-o zi obișnuită reflectă un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri simple, nutritive și adaptate nevoilor sale.

