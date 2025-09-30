Maia Morgenstern a devenit bunică, iar vestea a emoționat lumea artistică din România. La începutul lunii septembrie, , Cabiria Morgenstern, a adus pe lume un băiat perfect sănătos. Actrița a povestit cu emoție despre această schimbare în familie și despre modul în care trăiește noul rol.

Cum trăiește Maia Morgenstern rolul de bunică

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți”, a declarat actrița pentru spynews.ro. Maia Morgenstern a devenit bunică și spune că familia descoperă o nouă etapă a iubirii, în care sprijinul reciproc devine mai important ca oricând. Micuțul are parte de atenția și afecțiunea tuturor, iar artista subliniază că dragostea și îmbrățișările sunt esențiale pentru creșterea copilului.

Cine este tatăl copilului Cabiriei Morgenstern

Vestea că fiica ei a născut a fost anunțată chiar de Maia Morgenstern, care a dezvăluit și identitatea partenerului Cabiriei. Este vorba despre Adrian Ciobanu, actor de teatru și film în vârstă de 63 de ani. , celebra actriță a scris simplu și emoționant: „Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul”. Cabiria a confirmat la rândul ei pe Instagram, explicând că a fost nevoie de o cezariană de urgență, dar că atât ea, cât și bebelușul sunt sănătoși.

Cum arată familia Maiei Morgenstern acum

Pe lângă Cabiria, Maia Morgenstern mai are doi copii implicați în lumea artistică: Tudor Istodor, născut din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor, și Isadora Băltățeanu, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu. Toți trei și-au urmat, într-o formă sau alta, drumul în zona artei, crescând într-un mediu în care teatrul și cultura au avut mereu un loc central. Pentru Maia Morgenstern, venirea pe lume a nepotului reprezintă nu doar o bucurie imensă, ci și un prilej de reflecție asupra propriei vieți și a rolului de mamă și bunică.