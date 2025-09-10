Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta

Mama Adrianei Bahmuțeanu urmează să fie înmormântată astăzi, 10 septembrie, la ora 11:00, a anunțat Regretata femeie în data de 8 septembrie, iar Adriana este convinsă că tragedia s-a întâmplat din cauza supărărilor acumulate.

Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, suferea de mai multe afecțiuni, însă ceea ce ar fi afecatt-o cel mai tare ar fi fost lipsa nepoților în viața ei.

Cuprins:

Care este cel mai mare regret al Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu: „Mama e începutul tuturor poveștilor noastre”

Adriana a postat un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta a anunțat unde îi pot aduce doritorii un omagiu mamei sale, dar și care este cel mai mare regret al său.

„Marele meu regret este că nu am reușit să-i dăruiesc mamei mele bătrânețea liniștită pe care ar fi meritat-o din plin, cu toată familia alături, ferită de necazuri și de șocuri emoționale!!!

Le mulțumesc și colegilor din presă care ne-au respectat suferința și au ales să trateze cu decență acest trist eveniment!!!

Noi, familia, am dorit să o plângem pe Mamaie în liniște, fără camere de luat vederi, interviuri sau imagini dureroase și lacrimogene luate pe ascuns cu rudele îndurerate!!!

Vă mulțumesc pentru că ne-ați respectat această dorință, de a ne jeli pierderea departe de ochii lumii!!!

Pentru cei care doresc să îi aducă mamei mele un ultim omagiu, slujba de înmormântare va avea loc miercuri, ora 11.00, la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Șoseaua Pantelimon 257.

Vă rog, de asemenea, să păstrăm în continuare aceeași linie rezervată și să ne respectați durerea, vă cer asta mai ales în numele mamei mele, o persoană foarte decentă, care și-a dorit ca în ultima parte a vieții să-i fie respectat acest drept la intimitate!!!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pe