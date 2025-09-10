B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta

Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta

Elena Boruz
10 sept. 2025, 10:58
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Sursă foto: Facebook/Adriana Bahmuțeanu

Mama Adrianei Bahmuțeanu urmează să fie înmormântată astăzi, 10 septembrie, la ora 11:00, a anunțat jurnalista. Regretata femeie s-a stins din viață în data de 8 septembrie, iar Adriana este convinsă că tragedia s-a întâmplat din cauza supărărilor acumulate.

Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, suferea de mai multe afecțiuni, însă ceea ce ar fi afecatt-o cel mai tare ar fi fost lipsa nepoților în viața ei.

Cuprins:

  • Care este cel mai mare regret al Adrianei Bahmuțeanu
  • Adriana Bahmuțeanu: „Mama e începutul tuturor poveștilor noastre”

Care este cel mai mare regret al Adrianei Bahmuțeanu

Adriana a postat un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Aceasta a anunțat unde îi pot aduce doritorii un omagiu mamei sale, dar și care este cel mai mare regret al său.

„Marele meu regret este că nu am reușit să-i dăruiesc mamei mele bătrânețea liniștită pe care ar fi meritat-o din plin, cu toată familia alături, ferită de necazuri și de șocuri emoționale!!!
Le mulțumesc și colegilor din presă care ne-au respectat suferința și au ales să trateze cu decență acest trist eveniment!!!
Noi, familia, am dorit să o plângem pe Mamaie în liniște, fără camere de luat vederi, interviuri sau imagini dureroase și lacrimogene luate pe ascuns cu rudele îndurerate!!!
Vă mulțumesc pentru că ne-ați respectat această dorință, de a ne jeli pierderea departe de ochii lumii!!!
Pentru cei care doresc să îi aducă mamei mele un ultim omagiu, slujba de înmormântare va avea loc miercuri, ora 11.00, la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Șoseaua Pantelimon 257.
Vă rog, de asemenea, să păstrăm în continuare aceeași linie rezervată și să ne respectați durerea, vă cer asta mai ales în numele mamei mele, o persoană foarte decentă, care și-a dorit ca în ultima parte a vieții să-i fie respectat acest drept la intimitate!!!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

Adriana Bahmuțeanu: „Mama e începutul tuturor poveștilor noastre”

În ziua în care sufletul Petruței Toma a urcat la Cer, fiica acesteia a postat un text în care i-a îndemnat pe toți urmăritorii ei să își iubească și și să își respecte mamele.

„Mama e începutul tuturor poveștilor noastre. Este prima voce pe care o auzim, primul braț care ne strânge, primul zâmbet care ne luminează viața. Când îți privești mama, îți privești de fapt rădăcinile, temelia, izvorul de iubire din care ai prins viață.

Și totuși, câteodată uităm… Uităm să-i spunem un simplu „mulțumesc”, uităm să-i arătăm că prețuim fiecare sacrificiu pe care l-a făcut pentru noi. Ea a renunțat la nopți de somn, la visurile ei, la liniștea ei, doar pentru ca noi să putem merge înainte.

O mamă tace, rabdă și iubește dincolo de cuvinte. Și chiar și atunci când o doare, ea zâmbește pentru tine. Ceea ce oferi mamei tale – respect, răbdare, bunătate sau nepăsare – este ceea ce viața îți va așeza înapoi în drum.

Nu uita niciodată că nimeni nu te va iubi mai sincer decât ea. Nimeni nu se va bucura mai mult de reușitele tale și nimeni nu va plânge mai adânc la căderile tale. Și totuși, mama nu cere nimic… doar să fii bine.

De aceea, nu lăsa ziua să treacă fără să-i spui un cuvânt bun. Nu aștepta să o suni „mâine”, pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui. Atinge-i mâna, privește-i ochii și înțelege că acolo se află cea mai curată formă de iubire.

O mamă nu se uită niciodată, dar se poate pierde prea repede. Și atunci rămâi cu golul, cu regretele și cu dorul care nu se mai vindecă. Ai grijă cum te porți cu mama ta, pentru că în ochii ei se află binecuvântarea vieții tale.

Când o faci să plângă, lacrimile ei se întorc în pașii tăi. Când o faci să zâmbească, lumina din ochii ei îți va lumina drumul în cele mai grele momente. Iubește-ți mama azi, acum, cât o mai ai lângă tine. Căci așa cum îți vei cinsti mama, așa te va cinsti și viața”, a mai scris Adriana.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Monden
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Monden
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Monden
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat
Monden
Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat
Ceaiul care ajută în ritualurile de înfrumusețare. Are beneficii pentru sănătate dar și în dietele de slăbit
Monden
Ceaiul care ajută în ritualurile de înfrumusețare. Are beneficii pentru sănătate dar și în dietele de slăbit
Raluca Bădulescu, despre relația cu fostul soț: „Suntem familie, o să rămânem familie toată viața”
Monden
Raluca Bădulescu, despre relația cu fostul soț: „Suntem familie, o să rămânem familie toată viața”
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
Monden
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
Monden
Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
Monden
Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Externe
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Ultima oră
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
11:56 - Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
11:54 - Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
11:52 - O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
11:40 - Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
11:30 - Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate