Acasa » Monden » Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice

Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice

Selen Osmanoglu
14 oct. 2025, 10:30
Sursa Foto: Instagram/ @marabanica
Mara Bănică, concurentă „Asia Express”, a vorbit despre relația cu soțul ei care evită expunerea publică. Aceasta a explicat și care este motivul.

Cum își descrie Mara soțul

Mara Bănică a mărturisit că oamenii știu despre soțul ei doar cât vrea ea să se afle.

„Știți cât vreau eu să știți! E un tip deștept, analitic, echilibrat, rațional, bun, frumos și bogat. Și ne iubește mult”, a spus aceasta, pentru Viva.

Soțul ei lucrează în Germania, unde conduce o firmă de peste 800 de persoane. Relația lor este una la distanță.

„A stat o perioadă lungă doar în Romania, ne vedem cam la 10 zile acum, vine el, că la noi e mai complicat. Este cel mai implicat tată posibil. Are răbdare cu figurile de adolescent ale lui Dima, cu cerințele infantile ale Doncăi. Lor le dedică, să știi, tot timpul lui liber”, a spus Mara.

Cum a cucerit-o Bogdan, soțul

„Sunt un om destul de așezat pe gospodăria lui, ca să spun așa. Dar la Bogdan m-au fermecat umorul, ironia fină. Apoi am descoperit și alte calități, e protector, familist, altruist, cult, umblat prin lume, sensibil”, a spus Mara Bănică.

„Acum, ce i-o fi plăcut lui la mine ar trebui să vă spună el. Habar nu avea, când ne-am cunoscut, cine sunt, nu știa că apar la televizor. Când am fost prima oară cu el la mall, mi-a zis că se simte ca o butelie. Cu ochii pe butelie”, a adăugat.

„A avut un șoc: oamenii știi cum fac: Uite-o p-aia!’. Și imediat duc privirea spre cel care mă însoțește. Nu i-a plăcut deloc, nu-i place chestia asta cu prezența publică deloc, iar eu îi respect decizia”, a mai spus ea.

„Am zero gelozie”

Mara Bănică a mărturisit că între ea și soțul ei nu există gelozie. Cei doi încearcă să prioritizeze „ideea de familie”.

„Am ZERO gelozie. Nu mă ajută la nimic să fiu geloasă. Cred că vârsta amândurora ne face să prioritizăm ideea de familie, de constructe în jurul copiilor, nu ne gelozim, nu ne certăm. Nu vorbesc despre relațiile trecute, că dacă ar fi fost ceva bun pentru mine rămâneam acolo. Morții cu morții, știi cum e!”, a mărturisit concurenta „Asia Express”.

