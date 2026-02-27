Marcel Pavel trece prin , la cinci ani de la pierderea mamei sale, eveniment care i-a lăsat un gol imens în suflet. Artistul a ales să își deschidă inima în mediul online chiar în ziua în care femeia care i-a dat viață ar fi trebuit să își aniverseze ziua de naștere.

Marcel Pavel mesaj emoționant pentru mama sa

Cântărețul a explicat că timpul nu a reușit să îi vindece rănile, ci doar a așezat dorul mai adânc în sufletul său. Chiar dacă au trecut cinci ani de când nu o mai poate strânge în brațe, artistul simte prezența mamei sale în fiecare zi și resimte lipsa dialogului cu ea, scrie .

„Dragă mamă, astăzi ar fi fost ziua ta… și, chiar dacă au trecut 5 ani de când nu te mai pot strânge în brațe, dorul de tine nu a dispărut, ba din contră, s-a așezat adânc în sufletul meu și face parte din mine în fiecare zi”, a scris artistul pe pagina sa de socializare.

Artistul își găsește alinarea în amintirile cu cea mai dragă ființă

Dincolo de succesul de pe scenă, Marcel Pavel rămâne un om extrem de atașat de valorile familiei și de rădăcinile sale. El le-a povestit urmăritorilor săi că amintirea vocii mamei sale este ceea ce îi lipsește cel mai mult în momentele de liniște.

La mulți ani, mama mea dragă! 🤍 Îți spun «la mulți ani» privind spre cer, cu lacrimi în ochi și cu recunoștință! Îți mulțumesc pentru iubirea ta necondiționată, pentru grija ta, pentru blândețea și puterea cu care m-ai crescut. Mi-e dor de tine în fiecare zi, dar mai ales în cele speciale, ca aceasta. Aș da orice să mai aud o dată cum îmi spui pe nume. Te iubesc dincolo de timp, dincolo de dor, dincolo de viață!”.

Relația dintre cei doi a fost una extrem de strânsă, cântărețul fiind cunoscut pentru grija deosebită pe care i-a purtat-o mamei sale până în ultima clipă.