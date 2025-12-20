B1 Inregistrari!
Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu

Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu

20 dec. 2025, 16:15
Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu
Sursa Foto: Facebook - Tudor Chirilă

Marea finală Vocea României, sezonul 13, a fost trăită cu emoție vineri seară. Publicul și juriul au ales marele câștigător, iar trofeul a ajuns la Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. A fost un moment plin de bucurie și mândrie pentru antrenorul ei, care își mai adaugă încă un succes impresionant în palmares. Este deja a opta victorie obținută de acesta la Vocea României.

Vocea României este show-ul muzical care aduce în fața publicului cei mai talentați artiști din întreaga țară. Aceștia se luptă pe aceeași scenă pentru marele titlu și premiul de 100.000 de euro. Emisiunea a debutat în 2011 și, de atunci, continuă să fascineze telespectatorii, sezon după sezon.

Cum a reușit Alessia Pop să cucerească finala Vocea României

Trofeul competiției și marele premiu au ajuns, în acest an, în mâinile Alessiei Pop. Tânăra artistă a dominat scena de la început până la final. A cucerit publicul cu un solo electrizant pe „Purple Rain”, iar alături de Tudor Chirilă a adus sensibilitate și profunzime în duetul „De vei pleca”.

Punctul culminant al serii a fost interpretarea piesei „Ederlezi”, realizată împreună cu naistul Cristian Ciaușu, câștigătorul „Românii au Talent” 2024.

Vineri seara, 19 decembrie, emoțiile au atins cote maxime, iar Alessia Pop a fost desemnată marea câștigătoare a sezonului 13. Prin acest succes, Tudor Chirilă și-a trecut în palmares al cincilea trofeu consecutiv și al optulea din carieră în cadrul show-ului.

Care sunt sezoanele în care Tudor Chirilă a câștigat Vocea României

De-a lungul anilor, Tudor Chirilă a demonstrat că este unul dintre cei mai puternici și inspirați antrenori ai competiției. A reușit să câștige trofeul în numeroase sezoane, confirmându-și poziția de lider.

Echipa lui Tudor Chirilă s-a impus pentru prima dată în 2014, cu Tiberiu Albu, apoi în 2015 cu Cristina Bălan și în 2016 cu Teodora Buciu. Un nou succes a venit în 2019, prin Dragoș Moldovan, urmat de victoriile din 2022 cu Iulian Nunucă, 2023 cu Alexandra Căpitănescu și 2024 cu Aura Șova. Cel mai recent triumf a fost în 2025, când Alessia Pop a urcat pe prima treaptă a podiumului.

Cât de mare a fost audiența finalei Vocea României 2025

Finala Vocea României 2025 a fost un adevărat magnet pentru telespectatori. Show-ul a atins un vârf de audiență de 1,4 milioane de privitori la nivel național. În intervalul 20:30 – 24:00, emisiunea a fost urmărită, în medie, de 1,12 milioane de oameni pe minut.

Cel mai urmărit moment a fost chiar începutul finalei, când 1,4 milioane de telespectatori au fost în fața televizoarelor, potrivit datelor consultate de HotNews.

