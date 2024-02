Margot Robbie, după ce nu a fost nominalizată la Oscar pentru Barbie: „Nu poți să te simți trist când știi că ești atât de binecuvântat”

Barbie a primit un total de opt nominalizări pentru Oscar, cu toate acestea, , iar Greta Gerwig nu a ajuns la categoria Cel mai bun regizor.

Vedeta a spus că este extaziată că filmul are opt nominalizări la premiile Oscar

față de faptul că n-a reușit să primească o nominalizare în timpul unui panel susținut la o proiecție specială a Screen Actors Guild din Los Angeles, marți, spunând, potrivit Deadline: „Nu poți să te simți trist când știi că ești atât de binecuvântat”. Ea a adăugat că este „mai mult decât extaziată că avem opt nominalizări la Premiile Oscar – este extraordinar”.

„Cred, evident că Greta ar trebui nominalizată ca regizor, pentru că ceea ce a făcut este o singură dată într-o carieră, o dată în viață, ceea ce a reușit, chiar este unic. Dar a fost un an incredibil pentru toate filmele”, a adăugat ea.

Vedeta a adăugat că filmul, care a câștigat peste 1 miliard de dolari la box office, este „mai mare decât noi” și „mai mare decât industria noastră”. Robbie a adăugat că Barbie a făcut „mult mai mult decât am visat vreodată și aceasta este cu adevărat cea mai mare recompensă”.

Nominalizații pentru cel mai bun regizor sunt Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things) și Jonathan Glazer (The Zone of Interest).

În categoria Cea mai bună actriță se află Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) și Emma Stone (Poor Things).