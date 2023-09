Maria Constantin, anunț trist după nuntă. Ce a declarat artista după ce s-a măritat cu Robert Stoica: „Nu mai sper la lucrul acesta”

Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară de la noi din țară. De când l-a cunoscut pe Robert Stoica aceasta este în culmea fericirii, iar în luna august în fața lui Dumnezeu.

Maria Constantin, dezvăluire dureroasă după nuntă

Artista și soțul său trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar în 2022 au făcut un pas important în relația lor prin cererea în căsătorie. Pe 4 august Maria Constantina fost mireasă, iar evenimentul a fost așteptat cu sufletul la gură de cei doi miri, dar și de către apropiații lor.

Mai mult, aceștia și-au dorit o nuntă atipică, tema petrecerii fiind all white, așa că invitații s-au conformat și fiecare dintre ei a venit îmbrăcat în alb.

După ce s-a măritat a treia oară, vedeta a dezvăluit că nu mai speră la un lucru frumos în viața ei. De curând, interpreta de muzică populară a vorbit deschis despre .

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet.

Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată”, a mărturisit Maria Constantin, notează .