Maria Constantin a făcut dezvăluiri despre perioada în care a fost căsătorită cu Marcel Toader și despre ce știa atunci despre fosta lui soție, . Artista a recunoscut că a trăit momente de coșmar și că s-a luptat cu o depresie profundă, ascunsă de ochii lumii.

Ce nu știa interpreta despre trecutul soțului ei

Potrivit , interpreta de muzică populară a explicat că, la începutul relației, nu era la curent cu scandalurile anterioare ale fostului soț. Maria Constantin susține că era prea ocupată cu propria carieră și cu finalizarea unui alt divorț pentru a urmări viața prezentatoarei Gabriela Cristea. Din acest motiv, ea a intrat în căsnicie fără să bănuiască prin ce greutăți trecuse femeia care fusese înaintea ei

„Nu o cunoșteam pe Gabriela Cristea, nu știam de scandalul ei cu Marcel. Eu nu eram genul care să mă uit la televizor, am avut alte ocupații, pentru mine muzica era totul, ieșisem cumva și dintr-un divorț în care aveam mult prea multe lucruri urâte pe capul meu încât să văd ea cine e”, a declarat artista.

Momentele grele prin care a trecut Maria Constantin

Dincolo de imaginea de la televizor, viața artistei era un adevărat calvar. Aceasta a povestit că presiunea media și problemele din cuplu o aduseseră într-o stare de epuizare maximă. În timp ce fotografii o urmăreau peste tot, ea simțea că nu mai are nicio scăpare. Familia ei a fost, de asemenea, afectată de tot scandalul, iar artista consideră acea perioadă ca fiind cea mai urâtă experiență prin care a trecut vreodată, una pe care nu o dorește nimănui.

„Mă prindeau paparazzi și încercam eu să afișez fața aia de femeie dură, lăsând treaba că eu ajungeam acasă, îmi dădeam cu pernele în cap și plângeam și mă zbăteam de ceasul morții. Nu doresc nici la dușmanii dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. Era o nebuloasă din care nu știam cum să ies, nu vedeam luminița de la capătul tunelului”, a mai spus Maria Constantin.