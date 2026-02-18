B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea

Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea

Flavia Codreanu
18 feb. 2026, 16:33
Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
Sursa Foto: Facebook/ Maria Constantin
Cuprins
  1. Ce nu știa interpreta despre trecutul soțului ei
  2. Momentele grele prin care a trecut Maria Constantin

Maria Constantin a făcut dezvăluiri despre perioada în care a fost căsătorită cu Marcel Toader și despre ce știa atunci despre fosta lui soție, Gabriela Cristea. Artista a recunoscut că a trăit momente de coșmar și că s-a luptat cu o depresie profundă, ascunsă de ochii lumii.

Ce nu știa interpreta despre trecutul soțului ei

Potrivit libertatea, interpreta de muzică populară a explicat că, la începutul relației, nu era la curent cu scandalurile anterioare ale fostului soț. Maria Constantin susține că era prea ocupată cu propria carieră și cu finalizarea unui alt divorț pentru a urmări viața prezentatoarei Gabriela Cristea. Din acest motiv, ea a intrat în căsnicie fără să bănuiască prin ce greutăți trecuse femeia care fusese înaintea ei

„Nu o cunoșteam pe Gabriela Cristea, nu știam de scandalul ei cu Marcel. Eu nu eram genul care să mă uit la televizor, am avut alte ocupații, pentru mine muzica era totul, ieșisem cumva și dintr-un divorț în care aveam mult prea multe lucruri urâte pe capul meu încât să văd ea cine e”, a declarat artista.

Momentele grele prin care a trecut Maria Constantin

Dincolo de imaginea de la televizor, viața artistei era un adevărat calvar. Aceasta a povestit că presiunea media și problemele din cuplu o aduseseră într-o stare de epuizare maximă. În timp ce fotografii o urmăreau peste tot, ea simțea că nu mai are nicio scăpare. Familia ei a fost, de asemenea, afectată de tot scandalul, iar artista consideră acea perioadă ca fiind cea mai urâtă experiență prin care a trecut vreodată, una pe care nu o dorește nimănui.

„Mă prindeau paparazzi și încercam eu să afișez fața aia de femeie dură, lăsând treaba că eu ajungeam acasă, îmi dădeam cu pernele în cap și plângeam și mă zbăteam de ceasul morții. Nu doresc nici la dușmanii dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. Era o nebuloasă din care nu știam cum să ies, nu vedeam luminița de la capătul tunelului”, a mai spus Maria Constantin.

Tags:
Citește și...
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
Monden
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
Monden
Paula Seling, mesaj emoționant pentru fiica sa care a împlinit 12 ani: „Ai venit în viețile noastre atunci când credeam că lumea nu ne mai poate surprinde cu nimic”
Dan Negru, după avertizările meteo: „Potopul e departe”/ „Ne mai lipsea inflația de apocalipse”
Monden
Dan Negru, după avertizările meteo: „Potopul e departe”/ „Ne mai lipsea inflația de apocalipse”
Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
Monden
Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
Monden
Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”
Monden
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”
Diferența de vârstă dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Cu câți ani este mai mare gimnasta față de soțul ei: „El le are pe toate”
Monden
Diferența de vârstă dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Cu câți ani este mai mare gimnasta față de soțul ei: „El le are pe toate”
Surpriză! Va participa la Asia Express 2026. A semnat deja cu Antena 1
Monden
Surpriză! Va participa la Asia Express 2026. A semnat deja cu Antena 1
Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs”
Monden
Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs”
Mirela Oprișor și povestea neștiută din spatele succesului. Cine au fost bărbații care i-au marcat destinul și cum i-a pierdut
Monden
Mirela Oprișor și povestea neștiută din spatele succesului. Cine au fost bărbații care i-au marcat destinul și cum i-a pierdut
Ultima oră
16:36 - Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
16:09 - Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
15:59 - Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
15:54 - Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
15:47 - Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
15:12 - Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA