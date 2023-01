Maria Constantin, eliminată de la Survivor România 2023 / Un alt concurent a anunțat că va părăsi competiția

Maria Constantin a fost eliminată de la Survivor România 2023. Ea a părăsit concursul din Republica Dominicană în urma voturilor publicului.

Momentul s-a lăsat cu plânsete, Vica Blochina a început să plângă clipa în care decizia a fost anunțată.

Maria Constantin a părăsit Survivor România 2023

„A fost o experiență Wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a declarat Maria Constantin în urma deciziei telespectatorilor.

În prezent, echipa faimoșilor este formată din Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina, potrivit .

Ce concurent a anunțat că va părăsi competiția

Imediat după ce s-a aflat cine va părăsi competiția, Gheboasă a anunțat că va părăsi concursul.

„De bună voie și nesilit de nimeni, părăsesc această emisiune”, a spus Gheboasă în cadrul consiliului de eliminare.

„Îmi respect foarte mult publicul, știu că mă iubesc și că d-asta m-au votat, doar că această emisiune nu este pentru mine. A fost o greșeală să decid că trebuie să vin aici”, a mai adăugat Gheboasă.