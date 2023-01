Maria Constantin, greu încercată de soartă! Dezvăluiri fără precedent: „Am lucrat până la epuizare ca să uit ce se întâmplă”

Maria Constantin, o artistă de succes din lumea muzicii populare, a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din viața ei. Vedeta a trecut prin mai multe drame personale, care au adâncit tristețea și durerea ei.

Maria Constantin, chinuită de dramele vieții

Maria Constantin a povestit despre cel mai greu moment din viața ei. Cu toate acestea, la vârsta de 35 de ani, ea se simte împlinită atât profesional, cât și personal. Artista și-a găsit fericirea alături de partenerul ei Robert Stoica, care o iubește și o respectă. Din păcate, Maria a trecut prin multe drame în viața ei, dar a reușit să depășească aceste dificultăți cu ajutorul fiului ei din prima căsătorie, Codrin, care a rămas un sprijin constant pentru ea.

Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, cu o carieră îndelungată în muzica populară. Maria a trecut prin experiențe dificile încă din tinerețe, inclusiv printr-un divorț de primul ei soț. Artista a fost despărțită de fiul ei, Codrin. Ulterior, iubitul cântăreței, Marcel Toader, și tatăl ei au plecat la ceruri.

Maria a recunoscut că în acea perioadă dificilă a apelat la un psiholog, care a ajutat-o să treacă peste aceste pierderi și să-și găsească liniștea interioară.

„La mine sunt foarte multe, fără număr. Dar cred că cel mai greu moment a fost când m-am despărțit prima dată, când aveam probleme că nu-mi puteam vedea copilul, o perioadă foarte grea și urâtă. După care a urmat al doilea divorț, moartea tatălui meu și parcă una era mai grea ca cealaltă.

Am reușit să merg mai departe prin munca mea, am lucrat până la epuizare ca să uit ce se întâmplă. Am avut și psiholog atunci, dar descărcarea cea mai mare era prin muzică și prin cântat”, a remarcat Maria Constantin pentru

Cum a făcut fața crizelor personale

Maria Constantin crede că a crescut ca persoană și a învățat multe din experiențele sale dificile. Acest aspect s-a reflectat în abordarea ei artistică, adoptând o imagine mai îndrăzneață. Blondina consideră că este important să se exprime liber ca artist, fără constrângeri, indiferent de criticile pe care le poate primi.

„Dacă aș avea mintea de acum ar fi altceva. De obicei eu am mers pe instinct, nu am mers că așa trebuie chiar dacă am fost des criticată. Și acum pe paginile mele de socializare lumea mă critică, pentru că am lăsat costumul național. Dacă am părut mult prea avangardistă pentru oameni a fost pentru că așa mi-a prins mie bine, nu mi-a plăcut niciodată să fiu copia cuiva, mi-a plăcut să fiu eu”, a mai concluzionat Maria Constantin.