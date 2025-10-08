Maria Constantin a decis să facă o schimbare majoră în viața ei. După ani întregi în care s-a confruntat cu fluctuații de greutate, și metode care nu au dat rezultatele dorite, artista de muzică populară a hotărât să își schimbe complet stilul de viață.

Vedeta urmează acum un program riguros de detoxifiere, menit nu doar să o ajute să scape de kilogramele în plus, ci și să își revigoreze organismul și să își restabilească echilibrul interior.

Cum se simte după ce Maria Constantin a decis să facă o schimbare

Artista a mărturisit că urmează un program de detoxifiere de 15 zile, dintre care mai are opt de respectat, și recunoaște că este o provocare uriașă: „Este foarte strict, în primele două zile doar lichide, trebuie să beau foarte multă apă, minim 3 litri pe zi. Nu am voie ulei, nu am voie multe lucruri adăugate, doar salată verde simplă, carne albă slabă sau vită. Nu am voie cafea, ceea ce a fost foarte greu pentru mine, deoarece am avut eveniment, cu obiceiuri, cu absolut tot şi a trebuit să stau până la 5 dimineața. Am consumat doar apă, a fost foarte greu. Nu e deloc simplu, e de preferat să fii acasă şi să nu ai prea multe activități pe perioada detoxificării. E un întreg proces și la început mi s-a părut cumplit, pentru că organismul nu mai avea zahăr, cafea. Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj. Am avut multe zile în care am spus că vreau să renunț, că nu mai pot. Dar ambiția este mult mai mare, cred că mi-ar fi trebuit nişte şedințe de yoga, să mă liniștesc.”

De ce a ales Maria Constantin acest stil de viață

Artista a explicat că a decis să urmeze o cură de detoxifiere după ce a observat că, în ciuda tuturor dietelor încercate, nu reușea să scape de câteva kilograme în plus.

„Este foarte bine ca noi să mai facem câte o detoxificare din când în când, eu luasem şi câteva kilograme în plus. Probabil din cauza dereglărilor şi din cauza faptului că nu dorm nopțile. Mai sunt şi probleme cu ficatul, care este foarte încărcat, probabil din cauza oboselii. Indiferent de ce dietă am ținut, nu am reuşit deloc să dau jos câteva kilograme. Am făcut o , unde am întâlnit mulți oameni drăguți care mi-au dat tot felul de variante. Însă eu am ales-o pe cea mai bună. Este o fată de la Cluj, nutriționist, care s-a oferit să mă ajute în procesul acesta de detoxificare. Astăzi este a şaptea zi, am dat deja câteva kilograme jos şi mă simt super ok”, a mai spus Maria Constantin, potrivit spynews.ro.