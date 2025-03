Maria Constantin, ridicată la grad de Cavaler al Ordinului Militar Teutonic: „Sunt foarte onorată și încântată pentru că am fost luată prin surprindere”

, în vârstă de 38 de ani, a fost ridicată la de Cavaler al Ordinului Militar Teutonic, după o prestație la o petrecere din , scrie .

Ce spune artista

„Am primit cea mai frumoasă distincție din cariera mea, Crucea Ordinului Militar Teutonic, se numește și Crucea Prieteniei și sunt foarte onorată și încântată pentru că am fost luată prin surprindere”, spune Maria Constantin.

„Am devenit Cavaler al Ordinului Militar Teutonic. Eu am participat la un eveniment în cadrul căruia am cântat operă dar cu o seară înainte am cântat și folclor, pentru că era seară cu tematică românească. A fost o surpriză plăcută pentru ei când am cântat operă, oamenii au fost fascinați și m-au decorat și pe mine. De asemenea, am primit invitația din partea boss-ului cel mare să merg și la evenimentele lor din Austria, unde voi cânta și acolo, și în Italia dar și unde vor avea loc anual aceste gale pe care ei le organizează în acest ordin. Am primit foarte multe premii și diplome, acesta este chiar mai special și nu mă așteptăm. Ei fac niște acțiuni foarte mari și frumoase pentru România! Mi s-a părut foarte tare. Am participat și la slujba de investire unde am descoperit o biserică catolică, cu arhitectură gotică, veche de 1300 de ani, era o superbitate și se auzea într-un mare fel, s-a auzit divin acea slujbă”, a adăugat ea.