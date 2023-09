Maria Constantin, susținere totală pentru Pescobar. „Haideți să nu fim răi”

Taverna Racilor a lui Pescobar a fost controlată de insepctorii ANPC, iar în urma neregulilor găsite au închis restaurantul din Herăstrău, Snagov și Timișoara. Totuși, Maria Constantin l-a susținut pe proprietar și îi apreciază mâncarea.

În perioada iunie-septembrie, comisarii ANPC au controlat restaurantele lui Pescobar, au găsit nereguli și le-a închis temporar, dar proprietarul nu a ținut cont de acest lucru și mesele erau în continuare pline. În urmă cu câteva zile, ANPC a dar după ce a pus lucrurile la punct, Pescobar a redeschis porțile pentru clienți, conform

Maria Constantin, fan al restaurantelor lui Pescobar

Chiar dacă a trecut printr-o perioadă grea, afaceristul nu și-a pierdut fanii, printre care se numără și Maria Constantin, care a mâncat la un restaurant de-al său și a apreciat mâncarea. Ea a spus că la Taverna Racilor a mâncat cele mai bune fructe de mare. Astfel, ea l-a susținut pe patron și i-a luat apărarea în fața celor care îl criticau.

„Să mai zică cineva că nu este bună mâncarea la Pescobar. Eu sunt mare fan, vin de fiecare dată când am poftă de fructe de mare. Credeți-mă, am fost și în restaurante de super lux și super scumpe unde am comandat fructe de mare și niciodată nu mi-a venit așa.

Iar pentru haterii ăia care vorbesc că era mizerie în bucătărie, și eu când gătesc acasă, indiferent că gătesc doar două ouă în tigaie, tot mai sare pe faianță, adică haideți să nu fim răi. Cei care au mâncat aici, probabil știu. Succes!”, a spus Maria Constantin pe rețele sociale.

Posturi pentru foști inspector ANPC la Taverna Racilor

Pentru a se asigura că nu va mai avea , Pescobar s-a gândit să angajeze trei foști comisari ANPC la restaurantele sale.

„Creez 3 posturi noi în cadrul grupului Taverna Racilor! Pe controlul calității, trasabilitatea mărfurilor și procedurile de menținere și gătire a produselor! Dorim să angajăm foști inspectori ANPC, căci aceștia cunosc toate normativele europene, ca să nu mai existe vreodată neclarități în activitatea grupului Taverna Racilor! Va așteptăm cu CV.”, a spus Pescobar în mediul online.