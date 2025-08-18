Maria de la „Insula Iubirii”, foarte afectată după ce a văzut imaginile cu soțul ei. Ce a declarat concurenta

Maria și Marius sunt unul dintre cuplurile sezonului 9 . Cu cât timpul trece, lucrurile avansează în Thailanda, astfel concurenții sunt din ce în ce mai surprinși de imaginile pe care le văd cu partenerul sau partenera.

În aceeași situație se află și Maria cu Marius. În ediția de luni, a văzut mai multe imagini cu soțul ei, care au întristat-o. Conversațiile pe care le poartă bărbatul cu ispitele feminine au deranjat-o vizibil pe cea care îi este alături de 11 ani.

Ce a declarat Maria, în urma imaginilor cu Marius

Cum a reacționat Marius la vederea apropierii dintre soția lui și ispita Cătălin

Maria a fost deranjată de faptul că Marius le povestea ispitelor fanteziile sale sexuale. Femeia a criticat acțiunile bărbatului, spunând că așa ceva nu i se pare normal. Blondina a explicat că, chiar dacă te simți apropiat și deschis față de anumiți oameni, lucrurile de acest gen, intime, nu se discută.

„Înțeleg că ești într-un test, dar ești un bărbat căsătorit (…) Eu chiar mă bucur că descopăr lucrurile astea. Mă vor ajuta pe mine la final. Probabil că da (n.r. că e vorba de o fantezie). A și spus că sună ciudat. Eu personal nu am știut (…) Cu siguranță nu poți să vii acasă să îi spui soției tale că ai fantezie cu două femei (…) Nu mi se pare frumos din partea lui să meargă la fete să le pună aceeași întrebare pe care i-au pus-o lui (…) Este un răspuns parțial că nu pot avea încredere în el”, a spus Maria, la Insula iubirii, potrivit

În urmă cu o săptămână, Marius a văzut mai multe imagini în care Maria era apropiată de ispita Cătălin Brînză. Bărbatul a fost dezamăgit și a simțit totul ca o lovitură de la viață.

„Am inima frântă. Inima mea e sfâșiată. Dureros… simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă. Insula îți arată adevărul, din fericira”, spunea Marius.