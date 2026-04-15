Maria Dragomiroiu, secretele din spatele părului perfect și danturii impecabile la 70 de ani: „A fost extrem de greu”

Maria Dragomiroiu nu s-a bucurat mereu de părul impecabil pentru care este admirată astăzi. Deși este cunoscută pentru podoaba sa capilară lungă, bogată și strălucitoare, lucrurile nu au fost întotdeauna așa.

, în care s-a confruntat cu căderea părului. În loc să apeleze la tratamente complicate, a ales o metodă simplă inspirată din tradiție.

Cum a reușit Maria Dragomiroiu să-și salveze părul

Puțini știu cât de dificil a fost drumul către părul bogat și strălucitor pe care îl afișează astăzi artista. Invitată în , cântăreața a povestit fără ocolișuri cum s-a confruntat cu o cădere severă a părului.

Tot atunci a explicat cum a ajuns să apeleze la o soluție simplă, dar deloc ușor de suportat. A început să se spele cu săpun de casă, fiind singura metodă care a dat rezultate. Însă perioada de adaptare a fost una extrem de neplăcută.

„Îmi cădea foarte mult păr. Așa că am ajuns să mă spăl cu săpun de casă. Numai așa l-am oprit. Este foarte greu, totuși. Adică până s-a obișnuit părul să fie mătăsos. A fost extrem de greu. Părea îmbâcsit și mirosea urât. Iar prima dată a fost extrem de aspru”, a spus , notează click.ro.

Lucrurile au început să se schimbe abia după ce a descoperit un alt truc tradițional. Aceasta a început să folosească oțetul pe post de balsam, care ajută la redarea supleții părului. Chiar și așa, primele încercări au fost descurajante, iar vedeta recunoaște că îi era rușine de aspectul părului.

„Nu am știut atunci că în loc de balsam se mai folosește oțet. Dar eu nu am știut, că oțetul îl face mai mătăsos. Și mergeam așa cu el îmbâcsit și mi-era o rușine, mi-era așa o silă de el, de Doamne-ferește. Dar cam la a patra spălare se obișnuiește. Intră într-un fel de rutină și atunci e perfect. Și m-am spălat așa o perioadă lungă, dar s-a oprit din cădere”, a mai spus artista.

Ce spune artista despre dantura sa impecabilă la 70 de ani

, artista continuă să impresioneze nu doar prin energia sa, ci și prin dantura surprinzător de sănătoasă. În cadrul podcastului, aceasta a făcut o mărturisire care l-a luat prin surprindere pe Jorge.

„Eu n-am fost niciodată la medicul dentist. Adică… nu, mint. Am avut o carie pe care am făcut-o acum vreo… cred că sunt 15 ani. Am rezolvat-o și aia a fost tot”, a povestit cântăreața subliniind că aceea a fost singura intervenție stomatologică din viața ei.

Uimit, Jorge a reacționat imediat: „În toți anii ăștia, doar o singură obturație?”, nevenindu-i să creadă. Confirmarea a venit rapid: „Da, deci a fost singura. Și, în continuare, am spart sâmburi de nuci, că am nuc în curte”, a adăugat ea, demonstrând că dantura sa a rămas puternică și rezistentă în timp.