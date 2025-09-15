B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Maria Marinescu, dezvăluiri despre „coșmarul” din copilărie și cum își crește acum băieții: „Sunt mai dură, că vreau să iasă bărbați”

Maria Marinescu, dezvăluiri despre „coșmarul” din copilărie și cum își crește acum băieții: „Sunt mai dură, că vreau să iasă bărbați”

Traian Avarvarei
15 sept. 2025, 09:34
Maria Marinescu, dezvăluiri despre „coșmarul” din copilărie și cum își crește acum băieții: „Sunt mai dură, că vreau să iasă bărbați”
Creatoarea de modă Maria Marinescu. Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. Ce a povestit Maria Marinescu despre poznele din copilărie
  2. Ce spune Maria Marinescu despre copiii ei și ce fel de mamă este

Creatoarea de modă Maria Marinescu a vorbit deschis și cu mult umor despre micile pozne pe care le făcea în copilărie, dar și despre cum își crește acum copiii. Ea și soțul ei, Alin Petrache, au împreună un fiu, pe Iacob. Dar el mai are trei fete dintr-o căsnicie anterioară, iar Maria un băiat din relația cu Frank Collin. 

Ce a povestit Maria Marinescu despre poznele din copilărie

Întrebată dacă a fost un copil rebel, Maria Marinescu a început să râdă, apoi a explicat: „Mama nu a reușit să se impună prea mult. Taică-meu era mai strict și mai dur, dar la un moment dat s-a lăsat și el păgubaș și veneam doar vara în țară și stăteam la el. 14 – 15 ani, îți dai seama, veneam din America vara, mă duceam la mare cu prietenii, cu trenul, dar m-a lăsat. La un moment dat, a încercat el: ”să vii la 1 acasă!” și am ajuns la 3. A doua zi mi-a zis: ” ți-am zis că la 1 sa fii acasă” și am venit la 5. Și apoi nu mi-a mai zis nimic. Ce putea să facă? Dar eram foarte precaută, am fost foarte atentă să nu pățesc ceva. De asta nu am băut niciodată, nu m-am îmbătat în viața mea. Eu ieșeam, mă distram, nu mă urcam la oameni necunoscuți în mașină, eram precaută și asta m-a salvat”.

„Până la 10 ani am stat la tata, apoi m-am mutat la mama și la Mihai, taică-meu vitreg, și n-am mai făcut nimic. Pentru mine a fost un coșmar copilăria, partea asta de obligat să fac pian, de două ori pe săptămână pian repetat în fiecare zi de la 5 la 6, engleză, franceză, balet…

Pot să zic că eram rebelă… Eram la balet (…) nu m-au lăsat să mă duc la baie, aveam 3 ani jumate – cum să nu lași o fată de 3 ani jumate să facă pipi? – și m-am dus în colțul clasei și am făcut acolo, de față cu toată lumea, și m-au dat afară. Efectiv nu m-au mai primit. Deci am scăpat de balet, dar apoi mi-au găsit altă profesoară.

La pian a plecat prima profesoară de pian pentru că-i dădeam palme peste mână și mi-au găsit alta. Deci da, făceam prostii din astea mici”, a mai povestit creatoarea de modă, în podcasul „Mom” moderat de Nicoleta Luciu.

Ce spune Maria Marinescu despre copiii ei și ce fel de mamă este

Creatoarea de modă a susținut apoi că ea e o mamă destul de exigentă deoarece vrea să facă bărbați din băieții ei.

„Mama era mai blândă decât mine. Eu semăn mai mult cu tata pe partea asta de parenting. Mama era foarte blândă și bună și calmă și drăguță și înțelegătoare. Mama îmi spunea: ”tu ești mamă de băiat, bine că n-ai avut fete”, că sunt foarte… Mai dură așa, că vreau să iasă bărbați! E și normal, îi și alint. Dar când vine vorba de program, de ce trebuie să facă, nu fac rabat de la nimic. Sunt foarte exigentă pe partea asta”, a mai explicat Maria Marinescu, în dialogul cu Nicoleta Luciu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce enervează la prima întâlnire și cum începe infidelitatea în cuplu. Răspunsurile hilare ale vedetelor: „Eu flirtul nu-l trec la înșelat”
Monden
Ce enervează la prima întâlnire și cum începe infidelitatea în cuplu. Răspunsurile hilare ale vedetelor: „Eu flirtul nu-l trec la înșelat”
Iulia Albu: „Ăsta este simplul adevăr”. Ce planuri de viitor are fiica ei, Mikaela
Monden
Iulia Albu: „Ăsta este simplul adevăr”. Ce planuri de viitor are fiica ei, Mikaela
Probă bizară pentru concurenții Asia Express. O echipă și-a luat țeapă de la o filipineză
Monden
Probă bizară pentru concurenții Asia Express. O echipă și-a luat țeapă de la o filipineză
Raluca Bădulescu, pusă în dificultate la Asia Express: „Bă, dar proastă am fost!”. Florin Stamin a salvat situația
Monden
Raluca Bădulescu, pusă în dificultate la Asia Express: „Bă, dar proastă am fost!”. Florin Stamin a salvat situația
Suferința teribilă pentru care Dana Rogoz a ajuns la terapie: „Durerea era de nestăpânit”
Monden
Suferința teribilă pentru care Dana Rogoz a ajuns la terapie: „Durerea era de nestăpânit”
Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
Monden
Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
Monden
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
Monden
Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
Monden
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
Monden
Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
Ultima oră
11:16 - Austeritatea lovește în tineri. Peste 20% din șomerii României au sub 24 de ani
11:13 - Ambasada Rusiei ironizează România și spune că drona depistată a fost „un alt OZN (obiect zburător neidentificat)”
11:07 - De ce să nu mai mănânci după ora 17:00: riscul ascuns pentru sănătate
10:38 - Ce enervează la prima întâlnire și cum începe infidelitatea în cuplu. Răspunsurile hilare ale vedetelor: „Eu flirtul nu-l trec la înșelat”
10:31 - Viața la bloc în 2025. Sancțiuni pentru locatarii care depozitează vechituri pe scară
10:20 - Iulia Albu: „Ăsta este simplul adevăr”. Ce planuri de viitor are fiica ei, Mikaela
09:50 - Prințul Harry, vizită discretă la Kiev. Ce a făcut acesta în Ucraina
09:49 - Restricții de circulație pe Valea Prahovei. Drumurile Naționale DN 1 și DN 1B intră în reparații pentru o lună
09:16 - Galați: două minore s-au luat la bătaie, în plină stradă. Ulterior, au intervenit și rudele
09:08 - Călătorie cu scandal între Tel Aviv și București. Pasagerii unei curse aviatice s-au luat la ceartă în zbor