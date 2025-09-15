Creatoarea de modă Maria Marinescu a vorbit deschis și cu mult umor despre micile pozne pe care le făcea în copilărie, dar și despre cum își crește acum copiii. Ea și soțul ei, Alin Petrache, au împreună un fiu, pe Iacob. Dar el mai are trei fete dintr-o căsnicie anterioară, iar Maria un băiat din relația cu Frank Collin.

Ce a povestit Maria Marinescu despre poznele din copilărie

Întrebată dacă a fost un copil rebel, Maria Marinescu a început să râdă, apoi a explicat: „Mama nu a reușit să se impună prea mult. Taică-meu era mai strict și mai dur, dar la un moment dat s-a lăsat și el păgubaș și veneam doar vara în țară și stăteam la el. 14 – 15 ani, îți dai seama, veneam din America vara, mă duceam la mare cu prietenii, cu trenul, dar m-a lăsat. La un moment dat, a încercat el: ”să vii la 1 acasă!” și am ajuns la 3. A doua zi mi-a zis: ” ți-am zis că la 1 sa fii acasă” și am venit la 5. Și apoi nu mi-a mai zis nimic. Ce putea să facă? Dar eram foarte precaută, am fost foarte atentă să nu pățesc ceva. De asta nu am băut niciodată, nu m-am îmbătat în viața mea. Eu ieșeam, mă distram, nu mă urcam la oameni necunoscuți în mașină, eram precaută și asta m-a salvat”.

„Până la 10 ani am stat la tata, apoi m-am mutat la mama și la Mihai, taică-meu vitreg, și n-am mai făcut nimic. Pentru mine a fost un coșmar copilăria, partea asta de obligat să fac pian, de două ori pe săptămână pian repetat în fiecare zi de la 5 la 6, engleză, franceză, balet…

Pot să zic că eram rebelă… Eram la balet (…) nu m-au lăsat să mă duc la baie, aveam 3 ani jumate – cum să nu lași o fată de 3 ani jumate să facă pipi? – și m-am dus în colțul clasei și am făcut acolo, de față cu toată lumea, și m-au dat afară. Efectiv nu m-au mai primit. Deci am scăpat de balet, dar apoi mi-au găsit altă profesoară.

La pian a plecat prima profesoară de pian pentru că-i dădeam palme peste mână și mi-au găsit alta. Deci da, făceam prostii din astea mici”, a mai povestit creatoarea de modă, în moderat de Nicoleta Luciu.

Ce spune Maria Marinescu despre copiii ei și ce fel de mamă este

Creatoarea de modă a susținut apoi că ea e o mamă destul de exigentă deoarece vrea să facă bărbați din băieții ei.

„Mama era mai blândă decât mine. Eu semăn mai mult cu tata pe partea asta de parenting. Mama era foarte blândă și bună și calmă și drăguță și înțelegătoare. Mama îmi spunea: ”tu ești mamă de băiat, bine că n-ai avut fete”, că sunt foarte… Mai dură așa, că vreau să iasă bărbați! E și normal, îi și alint. Dar când vine vorba de program, de ce trebuie să facă, nu fac rabat de la nimic. Sunt foarte exigentă pe partea asta”, a mai explicat Maria Marinescu, în dialogul cu Nicoleta Luciu.