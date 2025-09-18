Maria Popovici este una dintre cele mai apreciate comediante de la noi din țară. În ultima perioadă însă, nu a surprins doar prin glume și prezență scenică, ci și prin forma fizică la care a ajuns. Invitată recent într-un podcast, tânăra a vorbit despre ce a ajutat-o să piardă câteva kilograme, dar și cum și-a început cariera în stand-up.

Cum a ales Maria Popovici să facă comedie

Maria Popovici recunoaște că i-a plăcut să facă oamenii din jurul ei să râdă încă de când era mică. Dacă în primii ani de viață, comedia era o metodă prin care Maria încerca să atragă atenția, treptat, a devenit o sursă de venit și un stil de viață.

„Nu a fost o chestie de care mi-am dat seama din prima, dar întotdeauna mi-a plăcut mult să fac oamenii să râdă. Mi-a plăcut să le captez atenția așa și când eram copil, chiar dacă uneori trebuia să sacrific pe cineva, recunosc. Să sacrific pe cineva în sensul în care poate pica cineva victimă. Așa îmi plăcea mie să captez atenția, uneori și cu dramă. Știi, când ești copil și ai nevoie de atenție o mai faci și cu dramă, dar mai mult o făceam cu comedie, era mai mare satisfacția.

Apoi, a fost și întâmplarea de așa natură. Imediat când am absolvit facultatea, spectacolele erau mai mult în zona asta de comedie, mi-a plăcut foarte mult și apoi am descoperit stand-up”, a povestit Maria, în podcastul moderat de Damian Drăghici.

Când și-a dat seama Maria Popovici că vrea să facă stand-up

Maria Popovici s-a apucat de stand-up la vârsta de 23 de ani, după ce a dezvoltat o obsesie pentru videoclipurile lui Micutzu și a realizat că, actriță fiind, îi plăcea să joace în piese de teatru de comedie. Începutul în carieră nu a fost foarte satisfăcător din punct de vedere financiar, dar energia transmisă de publicul și pasiunea au motivat-o să continue.

„Când am absolvit facultatea am jucat în multe spectacole de teatru care erau comice și mi-am dat seama că le prefer în detrimentul dramei. Ideea de a face stand-up încolțise, cumva, în capul meu și când eram în facultate. Mă uitam pe YouTube la Micutzu. Nu că îmi plăcea, eram obsedată, mă uitam încontinuu la același lucru și undeva, în capul meu, exista ideea că odată aș vrea să fac și eu asta, dar nu știam cum se face, cum ajungi acolo. Apoi, când lucram la teatru și a început să existe serile de «open mic», unde poate veni oricine să se înscrie, să își scrie niște glume, să le încerce, am găsit o portiță. Nu mi-a venit să cred, dar mi-a plăcut din prima, nu mi-a mai trebuit nimic.

Când m-am apucat de stand-up aveam 23 de ani și făceam show-uri de stand-up fără bilet de intrare ca să ne asigurăm că e lume în public”, a spus tânăra.

Ce a ajutat-o pe Maria Popovici să slăbească

În ultima perioadă, Maria Popovici a avut o transformare fizică fabuloasă. A slăbit mai multe kilograme, iar odată cu asta au început să apară și întrebările despre ce a ajutat-o în procesul ei. Comedianta recunoaște că, în cazul ei, a funcționat postul intermitent, pe care însă, nu îl respectă cu strictețe. În schimb, ceea ce nu poate lipsi din programul ei zilnic este . Maria susține că face sport încă de la o vârstă foarte fragedă și, în afară de beneficiile pe care le aduce din punct de vedere al aspectului fizic, mișcarea o ajută să-și facă ordine în gânduri și să-și ridice moralul, în zilele mai grele.

„La mine funcționează postul intermitent. Când am chef să scap de niște kilograme, mai fac niște post intermitent: 16, 18 și mi s-a mai întâmplat să am curajul să fac și 36. Dacă simțeam că mă ia o amețeală, mă gândeam «stai liniștită că nu mori, că ai multe resurse în tine». Doar că am înțeles că la femei e puțin diferit în funcție de fazele lunii, nu ne permitem tot timpul ca bărbații.

Eu nu sunt un om atât de strict, nu prea mă interesează. Dacă am chef într-o perioadă să fac asta, o fac, dacă nu mai am chef, nu o fac. Nu am o preocupare foarte mare legată de chestia asta.

Nu aș putea să stau fără sport pentru că mă ajută la creier, mai ales. Oricât de rău sunt, mă duc la , trag un pic mai tare și după aia mă simt un pic mai bine”, a mărturisit Maria Popovici.