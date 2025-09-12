Maria Popovici a vorbit despre cât de grea i-a fost despărțirea de Mincu, după 14 ani de relație, și cum și-a revenit ușor, ușor după divorț și și-a refăcut viața. Actrița a spus că, într-adevăr, despărțirile de acest fel au efectul unui doliu, iar cel mai rău e în prima lună după.

Cum și-a refăcut Maria Popovici viața după divorțul de Mincu

„Nu cred că ești bine cu totul foarte mult timp pentru că a fost o relație foarte lungă, am fost împreună 14 ani. Cine spune ”gata, sunt bine, nu mai am nimic” minte, dar, sigur că da, a trecut mult timp, din multe puncte de vedere, dar când treci printr-o traumă atât de mare, durează foarte mult timp să repari niște chestii și unele chestii îți apar… Credeai că nu există sau nu știai de ele și-ți apar în noua relație”, a spus Maria Popovici, în moderat de Damian Drăghici.

Ea a admis că imediat după divorț a fost „greu rău de tot”, dar a urmat terapia și și acum e mai bine.

Ce impact a avut divorțul asupra carierei

Actrița a mai susținut că ea și fostul soț n-ar fi vrut să spună public că au divorțat, dar „din cauza unor circumstanțe a trebuit pe net (oftează) și oamenii cred că s-a întâmplat atunci când au văzut ei, dar procesul începuse de mult, cu luni de zile înainte, și ne-a fost greu amândurora chiar să o facem”.

„N-a fost decizia mea, a fost decizia lui, dar nici lui nu i-a fost atât de ușor încât să spună: ”bine, pa!”. Am fost împreună de când eram foarte, foarte tineri, am lucrat împreună, făceam show-uri împreună, podcasturi, proiecte. Îți dai seama că n-au mai putut continua nici alea. Deci te-ai despărțit și în relația de soț – soție și în relația de partener de scenă și de proiecte și-ți spun sincer: îmi aduc aminte de anul trecut pe vremea asta, chiar dacă ne mutasem separat deja, încă vorbeam și ziceam: ”uite, să mor io, dacă zic că divorțez nu-mi vine să plâng deloc, nici nu-mi pasă, dar când mă gândesc că nu mai avem show-uri împreună îmi vine să plâng””, și-a mai amintit Maria.

Acum toată lumea e bine și „nu mai există resentimente”.

Cum s-a simțit Maria Popovici în prima lună de la divorț

„Mi-a explicat psihologul la care merg că, într-adevăr, e ca un doliu și că are un sens că durează un an. Chiar un an durează. Mi-aduc aminte că, chiar atunci când s-a mutat de acasă fostul meu soț, am întrebat terapeuta cât mai durează asta, răul cel mai rău în care mă culcam plângând, mă trezeam plângând, mă durea capul de la stres, nervi, supărare și frică și sentimentul ăsta de amândoi pe care-l aveam de numai puteam să respir și mi-a zis: ”o lună dragă o să te tăvălești, o lună” și am zis: ”ce prostii vorbește asta, că noi am fost 14 ani împreună?”. Și după o lună eram :). Dar, bineînțeles, nu cu totul, mai sunt niște etape, niște pași, mai e ceva, te mai iau niște nervi, o furie, se mai lasă, mai apare ceva, mai trece un Crăciun, un Revelion, un Paște, apoi renaști și ești bine.

Dar, într-adevăr, dacă se uită cineva acum care e panicat că iese dintr-o relație, e părăsit, e despărțit, e amărât, o lună te tăvălești, aia rea de tot. Eu sunam prietenii și le ziceam: ”mooor!”. Ziceau: ”nu mori”. ”Ba da, voi nu înțelegeți, eu o să mor veniți, la mine acasă toți!”, a mai povestit actrița.

Maria Popovici a mai susținut că în acel timp continua să facă show-uri și „aveam impresia în capul meu nebun că toată lumea în sală știe că eu sunt o femeie care a fost părăsită” și asta „i s-a părut oribil”.