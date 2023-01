Marian Drăgulescu, planuri mari pentru 2023 alături de iubita Simona: cei doi vor să își oficializeze relația și să devină părinți

Se pare că Marian Drăgulescu și-a găsit în sfârșit fericirea alături de Simona Corina, după ce a trecut prin două mariaje eșuate.

Cei doi sunt împreună de câțiva ani și au planuri mari pentru 2023, planuri de căsătorie, dar și de a deveni părinți, după cum a dezvăluit chiar el în cadrul unei emisiuni.

Care este cea mai dragă medalie pentru Marian Drăgulescu

Marian Drăgulescu, care nu mai e gimnast, ci profesor de gimnastică, se concentrează pe cariera lui, dar și pe viața personală. Simona Corina îi e alături, fostul gimnast și iubita deja locuiesc împreună, recent s-au mutat la o casă care are și curte.

Invitat la emisiunea „Vorbește Lumea”, Drăgulescu a fost întrebat și așa s-a aflat de noua lui locuință. „Unde îți ții medaliile? Ai o cameră specială?”, l-a întrebat Shurubel.

Marian Drăgulescu a făcut dezvăluirile: „Acasă! Am avut o cameră specială că eu m-am tot mutat și în sfârșit ne-am mutat la o casă, la curte și încă nu am făcut așa, o cameră specială pentru trofee, momentan sunt în genți, așteptăm să facem și acea cameră pentru trofee. Nu a fost o prioritate până acum, dar va fi”, a spus el în direct la Pro TV.

„Pentru toate medaliile am muncit la fel de mult, dar cea mai dragă medalie este cea cucerită în România, la Campionatul European de la Cluj, în 2017, unde am avut în tribună peste 6.000 de români care au cântat inmul la fața locului, împreună cu mine. A fost un moment emoționant, având în vedere că majoritatea competițiilor se țin în afara țării. Aveam și 37 de ani, o vârstă înaintată, nu mă mai așteptam să îi bat pe cei tineri”, a mai completat el, scrie .

Marian Drăgulescu, mărturisiri despre viața personală

După ce a făcut dezvăluiri despre carieră, Marian Drăgulescu a fost supus la un quiz despre viața lui personală. Acesta a fost întrebat care este cel mai greu exercițiu de făcut în cuplu: „Nu știu, ne completăm foarte bine. Probabil când trebuie să îi fac masaj, dar nu am foarte multă energie”, a spus antrenorul de gimnastică.

În ceea ce privește planurile pentru anul 2023, Marian Drăgulescu a adus în discuție relația pe care o are cu partenera lui de viață și a menționat că își dorește ca anul acesta să își oficializeze povestea de dragoste.

„Ne dorim un bebeluș! Ne plac copiii, lucrăm cu copiii, lucrăm la un copil. Ne dorim sănătate, ne dorim să oficializăm relația…”, a mai declarat el.

Marian Drăgulescu e într-o relație cu Simona, de profesie inginer. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar acum ceva vreme dezvăluiau că au planuri de nuntă. „Ne dorim copii. Bineînţeles că şi din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm uşor, nu ne grăbeşte nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simţim bine.

Viaţa e frumoasă şi merită trăită. Cred că sportul te învaţă foarte bine acest lucru. Am avut şi multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăţ din lucrurile pe care le-am greşit şi să îmbunătăţesc pe viitor”, a mărturisit Marian Drăgulescu.