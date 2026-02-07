B1 Inregistrari!
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin". Ce a pățit

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 22:53
Marian Godină la Survivor. Sursa foto: Captură video - Survivor Romania / Facebook
  1. Marian Godină, emoționat când a vorbit despre copii
  2. Godină, ironii la adresa lui Boureanu

Nici bine n-a ajuns la Survivor, că Marian Godină deja duce teribil dorul familiei. Acesta a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre copiii săi.

Marian Godină, emoționat când a vorbit despre copii

„Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută și cred că și nopțile care urmează, cel mai mult îmi vor lipsi copiii mei, pentru că sunt obișnuit să dorm cu ei. Știam că nu trebuie să zic de copii, încerc să îmi revin”, a spus Marian Godină, potrivit SpyNews.

În ediția de vineri, la prima sa participare în concurs, Godină n-a reușit să aducă punct echipei sale, dar s-a revanșat sâmbătă. Ambele competiții au fost câștigate de Faimoși. Ei și-au asigurat imunitatea după ce Patricia a adus punctul decisiv.

Godină, ironii la adresa lui Boureanu

Dar până să-l năpădească emoțiile, Marian Godină a intrat în concurs pus pe glume și l-a luat peste picior pe Cristi Boureanu, colegul său de echipă.

„E tot pe acolo pe lângă Donca, dar și pe el o să îl scot (n.r. Cristian Boureanu). Sunt un om lângă care vei dormi mult mai repede, pentru că tu ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”, a glumit Godină, aluzie la un moment de acum mulți ani, când Boureanu a fost făcut KO de un agent care-l oprise în trafic.

