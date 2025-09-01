Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul

Marian Grozavu, unul dintre concurenții sezonului 9 al emisiunii , a luat o decizie neașteptată, în ediția de luni a show-ului. Aflat în postura în care trebuia să aleagă cu ce ispită va merge la „dream date” bărbatul a uimit cu declarația pe care a făcut-o.

Marian este partenerul Biancăi Dan, alături de care are o relație de mai bine de trei ani. Cele mai recente imagini pe care bărbatul le-a văzut cu iubita sa l-au rănit profund.

Cuprins:

Ce a decizie a luat Marian și ce declarații a făcut

Marian Grozavu, profund dezamăgit de acțiunile partenerei sale

Marian nu și-a dorit să meargă la „dream date” și ar fi complotat cu ispita Teodora. Acesta i-ar fi transmis femeii că o va alege la întâlnirea de 24 de ore, însă și-ar dori ca aceasta să refuze, deoarece el nu are această opțiune. Din nefericire pentru el, Teodora nu l-a ascultat și a acceptat să petreacă timpul cu el.

„Ținând cont că e un date de 24 de ore, nu aș vrea să aleg pe nimeni din respect pentru Bianca. Vreau să clarific de ce. Dacă mie nu mi-ar plăcea să o văd pe Bianca cu altcineva în pat, probabil nici ea. De asta, din respect față de ea, nu aș vrea să aleg pe nimeni”, a declarat Marian Grozavu, la Insula Iubirii, conform

Bianca s-a apropiat din ce în ce mai mult de ispita , iar Marian nu a suportat să vadă conexiunea care s-a creat între partenera sa și alt bărbat.

Concurentul a fost foarte supărat și a acuzat-o pe femeie că ar fi „uitat de unde a plecat”, insinuând astfel că el a ajutat-o să devină ceea ce este astăzi.

„Refuzam să cred până acum că Bianca ar putea să se ducă în această direcție de a se îndrăgosti de altcineva. Am discutat clar. Bianca, dacă ai nelămuriri, suspiciuni referitor la mine sau ceea ce vezi, așteaptă să le clarificăm în ultima zi. Discutăm pe imagini, pe acțiuni, pe ce e acolo.(…) Se pare că a uitat de unde a plecat”, a spus concurentul.