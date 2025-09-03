B1 Inregistrari!
Marian Grozavu, prin ochii ispitelor de la „Insula Iubirii”: „Și-a arătat adevărata față”. Cum a fost concurentul caracterizat

Elena Boruz
03 sept. 2025, 16:21
Marian Grozavu, prin ochii ispitelor de la „Insula Iubirii”: „Și-a arătat adevărata față”. Cum a fost concurentul caracterizat
Sursă foto: Facebook/Grozavu Marian

Marian Grozavu, unul dintre concurenții sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a fost luat la bani mărunți de ispite. Atât Andreea Crăciun, cât și Cătălin Brînză și-au spus părerea despre Marian, cel care a venit împreună cu Bianca Dan pe „insulă”.

În ediția de marți seară, telespectatorii au văzut un Marian nervos, vizibil deranjat de acțiunile iubitei sale față de ispita Mattia Carnessali, iar acest lucru a stârnit multe reacții în mediul online.

  • Ce au spus Andreea și Cătălin despre Marian
  • Ce i-a transmis Marian lui Mattia Carnessali, cel de care s-a apropiat iubita lui

Ce au spus Andreea și Cătălin despre Marian

După difuzarea celui mai recent episod, Andreea Crăciun și Cătălin Brînză și-au exprimat opinia despre atitudinea lui Marian. Cei doi consideră că bărbatul s-a abținut până în acest punct, deoarece a dorit să iasă cu imaginea „nepătată”.

„Pentru el, pe primul loc era imaginea, să iasă cu o imagine bună, dar cumva, stând în casă cu el atâta timp, mă așteptam la reacțiile acide pe care le-a avut. Nu m-a surprins nimic din comportamentul lui. A fost un pic amplificat față de cum l-am cunoscut (…) El a fost toată emisiunea în negare, că Bianca nu a făcut nimic, că nu este ce nimic”, a declarat Andreea Crăciun, la Știrile Antena Stars, conform spynews.

„Din punctul meu de vedere, ce a făcut Marian în ultimul episod… Și-a arătat adevărata față, ca și masculinitate, ca și relația lor”, a spus Cătălin Brînză, potrivit aceleiași surse.

Ce i-a transmis Marian lui Mattia Carnessali, cel de care s-a apropiat iubita lui

S-a lăsat cu scântei la una dintre cele mai așteptate întâlniri ale sezonului. Marian a fost pus față în față cu ispita Mattia, deoarece Bianca Dan s-a apropiat de italian semnificativ în ultimele zile petrecute pe insulă.

„Domnul Marian”, așa cum a anunțat încă din primele ediții că i se spune, i-a spus ispitei să îl lămurească cu privire la adevăratele sentimente pe care Bianca le are față de el, deoarece el este convins că femeia va ajunge „să regrete”.

„Dacă simți ceva pentru ea, lucrurile se fac pas cu pas. Contextul în care e ea acum, o țară întreagă se uită și o cunoaște, o să iasă rău de tot. Vreau să gândești matur, pentru că poate răni familia ei, partenerii. E vorba de eticheta ei… Dacă este asumată, să își atragă toate consecințele care vor urma. Și tu ești o persoană matură, care poate conștientiza matur, poți să continui această relație după ce se termină. Rugămintea mea e că, dacă ea are niște sentimente sigure, spune-mi acum, pentru că s-ar putea, când ajunge la viața de zi cu zi, să regrete că va fi criticată de toată lumea”, i-a transmis Marian lui Mattia la bonfire.

